Ascolti tv ieri (27 maggio): Doc e Doppio Gioco non sfondano, Fagnani e Gentili trascinano Belve e Iene contro le reti ammiraglie La serie su Rai 1 crolla all’11,6% di share, la nuova fiction con Alessandra Mastronardi ferma al 13,2%, colpaccio Floris che vola al 9,2%: tutti i dati Auditel

Martedì affollatissimo tra debutti, conferme e appuntamenti fissi negli ascolti tv. Ieri martedì 27 maggio 2025, infatti, la seconda puntata della versione USA di Doc si è scontrata col debutto della nuova fiction Mediaset Doppio Gioco con Alessandra Mastronardi. Su Rai 2 Francesca Fagnani è tornata al timone di Belve, mentre su Italia 1 è andato in onda l’immancabile nuovo appuntamento de Le Iene di Veronica Gentili. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Doc, Belve, Doppio Gioco e Le Iene

Ieri martedì 27 maggio 2025 in prima serata su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Doc. Dopo il debutto al 14,7% di share, la versione USA della celebre fiction con Luca Argentero nei panni del dottor Fanti (qui rimpiazzato dalla dottoressa Larsen, interpretata da Molly Parker) è crollata all’11,6% di share, raccogliendo 2 milioni e 29mila spettatori sulla prima rete e smarrendo di fatto più di mezzo milione di spettatori. Su Canale 5, invece, ha fatto il suo esordio Doppio Gioco. La prima puntata della nuova fiction targata Mediaset con Alessandra Mastronardi e Max Tortora ha debuttato al 10,8% di share, fermandosi a 2 milioni e 269mila spettatori.

Come ogni martedì, Francesca Fagnani è tornata alla guida di Belve nel prime time di Rai 2. La quarta puntata della 12esima edizione – che ha visto tra gli ospiti Lunetta Savino, Mario Balotelli e Massimo Ferrero – ha ottenuto il 9,9% di share, volando per la prima volta in stagione oltre il milione e mezzo (1 milione e 592mila) di spettatori.

Altra serata da boom per Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni. Lo show "in nero" ideato da Davide Parenti è tornato a parlare del delitto di Garlasco grazie al "supertestimone" della vicenda e ha raggiunto il 13,3% di share con 1 milione e 628mila spettatori su Italia 1. Su Rai 3 è invece tornato Domenico Iannacone alla conduzione di Che ci faccio qui; il secondo appuntamento stagionale ha collezionato 491mila spettatori, pari al 2,8% di share.

Il martedì di La7 è stato ancora una volta nel segno di Giovanni Floris, che ha coinvolto 1 milione e 492mila spettatori al timone di DiMartedì, toccando addirittura il 9,2% di share. È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer ha invece fatto registrare il 5,1% di share grazie a un ascolto medio di 681mila spettatori sintonizzati su Rete 4.

Su Tv8, infine, il film con Daniel Craig Quantum of Solace ha raggiunto il 2% di share con 347mila spettatori, mentre su Nove Inferno ha appassionato 357mila spettatori, pari a uno share del 2,2%.

Ascolti, i numeri di ieri

Continua la grande stagione di Marco Liorni al timone della fascia preserale di Rai 1. La puntata di ieri de L’Eredità (con tanto di vincita della nuova campionessa) ha intrattenuto 3 milioni e 553mila spettatori (pari al 25,8% di share) su Rai 1, staccando Caduta Libera di Gerry Scotti, fermo al 17,8% di share (2 milioni e 283mila spettatori su Canale 5).

