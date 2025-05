Isola dei famosi: “Seconda concorrente verso il ritiro”, paura per il maxi-esodo dopo Famao Scatta l’allarme sull’isola: dopo la crisi di Angelo Famao, un’altra naufraga avrebbe deciso di mollare il reality di Canale 5 dopo pochi giorni.

A meno di una settimana dall’inizio dell’Isola dei famosi (QUI il recap della prima puntata), il reality di Canale 5 è già in allarme. Colpa del ritiro di Angelo Famao ma, soprattutto, del crollo fisico e psicologico di un’altra concorrente, che a quanto pare sarebbe anch’essa sul punto di mollare il programma complicando i piani degli autori, spaventati dalla prospettiva di far partire il reality con un cast subito ‘azzoppato’.

Isola dei famosi 2025, secondo ritiro in vista: cosa succede

A lanciare l’indiscrezione sul possibile secondo ritiro all’Isola dei Famosi è stata Deianira Marzano, che questa mattina in una storia Instagram ha annunciato:

"Un’altra naufraga è andata a parlare con gli autori per abbandonare L’Isola. Stanno cercando di convincerla a restare. Non possono assolutamente permettersi di perdere il cast, come successo lo scorso anno quando si ritiravano uno dopo l’altro. Per ora stanno tenendo tutto sotto silenzio"

Non si conosce ancora il nome della concorrente intenzionata a mollare l’Isola dei famosi, né il risultato dei tentativi fatti dagli autori per convincerla a tornare sui suoi passi. E’ chiaro, però, che un eventuale secondo forfait sarebbe una mazzata inaspettata per il programma, che a quel punto rischierebbe di partire con un cast ‘depotenziato’ proprio come successe lo scorso anno, quando una delle cause del flop dell’edizione condotta da Vladimir Luxuria fu proprio l’esodo continuo di naufraghi che minò in partenza le dinamiche del programma.

L’addio di Angelo Famao (e il possibile ripensamento)

Ricordiamo, inoltre, che nel corso della giornata di ieri è esploso il caso Angelo Famao. Il cantante neomelodico siciliano ha deciso di gettare la spugna e ha annunciato di volersi ritirare dall’Isola dei Famosi. "Non sono lucido, non mangio e non dormo da tre giorni. Inoltre sembra che tutti gli animali dell’isola ce l’abbiamo con me. Ho deciso di ritirarmi", ha detto in un’intervista pubblicata sui profili social del programma di Veronica Gentili. Nelle ultime ore, però, si sta diffondendo una discrezione imprevista. A quanto pare, Famao avrebbe deciso di rimare sull’isola dopo un colloquio con i suoi familiari. "Gli hanno fatto fare una videochiamata con i suoi genitori e si è tranquillizzato", si legge ancora sul profilo Instagram della Marzano. Anche in questo caso si tratta di voci non confermate dalla produzione. E’ vero però che l’annuncio ufficiale del ritiro di Angelo Famao non è stato dato, mentre sui canali social dell’Isola dei Famosi poche ore fa è stato pubblicato un post con una caption sibillina: "Angelo resterà all’Isola dei famosi?". E ancora: "Nella puntata di domani scopriremo i motivi della crisi di Angelo". Al momento, dunque, il suo addio al programma non sembra scontato.

