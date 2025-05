Rai, la decisione (giusta) sul futuro di Monica Setta e Giuseppe Convertini: cosa faranno Nuove notizie dai vertici della rete ammiraglia che hanno ufficialmente preso una decisione sul programma “Unomattina in famiglia”: scopriamo di più.

Il programma Unomattina in famiglia è la vera rivelazione del fine settimana mattutino di Rai1. Il format, ideato e diretto da Michele Guardì, in questa stagione televisiva si è rivelato un vero e proprio campione d’ascolti, merito senza dubbio anche della conduzione di Monica Setta, Giuseppe Convertini e Ingrid Muccitelli, che si è sempre rivelata puntuale, coinvolgente, empatica e molto piacevole. E tra conferme, cambiamenti, rinnovi, rivoluzioni e chi più ne ha più ne metta, non rimane che scoprire cosa avranno deciso i vertici Rai sul futuro del programma e dei suoi conduttori per la prossima stagione: vediamolo.

Rai, la decisione (giusta) su Unomattina in famiglia e suoi conduttori

Nell’organizzare quello che sarà il palinsesto Rai della prossima stagione televisiva, i vertici della rete ammiraglia non si sono certo fatti scappare un format in grado di macinare grandi ascolti e apprezzamenti come quello di Unomattina in famiglia, confermato a tutti gli effetti anche nel fine settimana di Rai1 della stagione televisiva 2025-2026.

Ma ancora non è tutto perché, oltre a riconfermare il format, gli addetti ai lavori hanno deciso di riconfermare in blocco anche la conduzione di Monica Setta, Giuseppe Convertini e Ingrid Muccitelli, accompagnati come sempre dall’iconico Gianni Ippoliti e dai tanti ospiti in studio. L’attuale stagione sta per giungere al termine e da giugno i conduttori si godranno la meritata pausa estiva per poi tornare a settembre a tenere compagnia al pubblico durante le mattine del fine settimana.

Unomattina in famiglia, squadra che vince non si cambia

La scelta di riconfermare la conduzione di un trio ormai consolidato appare più che giusta. Questo non solo per gli ottimi ascolti registrati da Convertini, Setta e Muccitelli alla conduzione, ma anche per il feeling e il bellissimo rapporto che tra loro sono riusciti a creare e a trasmettere anche al pubblico a casa. Il mix dell’ultima stagione ha funzionato benissimo sotto ogni punto di vista e cambiare le carte in tavola proprio ora sarebbe indubbiamente un azzardo troppo grande anche per la Rai. D’altronde, squadra che vince non si cambia.

Ecco allora che Monica Setta, Giuseppe Converitini e Ingrid Muccitelli potranno continuare a dare il buongiorno agli italiani in tutti i weekend della prossima stagione televisiva, proponendo come sempre momenti di gioco e di svago, riflessioni importanti su temi legati alla nostra società, discussioni sulle ultime notizie di attualità e consigli salutari, sempre con un occhio puntato sul mondo dei giovani.

