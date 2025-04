“Rai 2 cancella Stasera C’è Cattelan”, il dietro le quinte (clamoroso): c’entra anche Stefano De Martino Lo storico late show del conduttore parrebbe destinato al dimenticatoio, forse per colpa di ascolti fiacchi. Ma finora aveva 'resistito' grazie a un piccolo aiutino.

Potrebbero essere contati, i giorni di Alessandro Cattelan in Rai. Perché stando a recenti indiscrezioni, diffuse dal sito di Davide Maggio, pare che ai piani alti di Viale Mazzini si stia discutendo se rinnovare o meno il late show del conduttore. Insomma, Stasera C’è Cattelan potrebbe finire in soffitta, nonostante le ultime puntate abbiano registrato ascolti ben più alti della media a cui eravamo abituati. Ma pare che il merito, in tal senso, sia da attribuire anche al nuovo fenomeno Rai Stefano De Martino. Ecco perché e tutti i dettagli sul futuro del programma di Cattelan.

Stasera C’è Cattelan, Rai 2 pensa alla chiusura

Pessime notizie per gli affezionati del late show Stasera C’è Cattelan. Il programma, creato e condotto da Alessandro Cattelan sulla falsariga di simili format americani, è progressivamente sceso in termini di share. Ed è finito anche per essere relegato in terza serata su Rai 2. Per ironia della sorte, però, negli ultimi tempi lo show aveva conosciuto un nuovo impulso, con ascolti più alti anche grazie al ‘traino’ fornito da Stasera Tutto è Possibile di Stefano De Martino. Che tuttavia è venuto a mancare nella serata di ieri, quando il programma di Cattelan (come volevasi dimostrare) è crollato al 4,9% (contro il 10,9% della scorsa settimana).

Insomma, il punto è che presto Stasera C’è Cattelan potrebbe essere cancellato. Lo rivela oggi il sito di Davide Maggio, portando come spiegazione anche possibili costi elevati per il mantenimento di uno show che al momento non sembra valere la candela. E non è un caso, allora, che Cattelan sia stato recentemente annunciato nella prossima edizione di Italia’s Got Talent su Disney +. Come scrive infatti Davide Maggio, la "possibile cancellazione di Stasera c’è Cattelan conferisce un altro significato all’impegno di Alessandro Cattelan nella nuova edizione di Italia’s Got Talent su Disney +. Il ritorno alla nicchia potrebbe perciò non essere solo un semplice modo di arrotondare".

Il futuro di Alessandro Cattelan in Rai

Resta da vedere se la decisione finale in Rai sarà davvero una sentenza per il programma di Alessandro Cattelan. In ogni caso, è difficile che il conduttore esca del tutto dall’orbita del Servizio Pubblico (con cui ha sempre lavorato in maniera ottima e senza apparenti attriti). Certo, il mezzo flop di Sarà Sanremo, ennesimo tentativo di rendere l’accesso a Sanremo Giovani una specie di talent, non deve aver aiutato le quotazioni di Cattelan in azienda. Ma le opzioni sembrano (ancora) tutte sul tavolo.

Come accade anche su altre Reti, in questo periodo è normale che si discuta fittamente dell’impianto della prossima stagione televisiva. Ed è normale che chiunque, indipendentemente dal nome e dai meriti, sia valutato con scrupolosa oggettività. Solo Cattelan, insomma, e il suo operato, possono ‘salvare’ Cattelan.

