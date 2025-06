Rai 1 riavvia Màkari 3: Claudio Gioè travolto da due ex fidanzate e un omicidio La serie con Claudio Gioè riparte stasera (domenica 1 giugno) in replica su Rai 1, mentre i fan attendono con ansia la quarta stagione: ecco le anticipazioni.

Mentre i fan attendono con ansia la quarta stagione di Màkari, Rai 1 va in onda con il terzo capitolo dell’amata serie con Claudio Gioè nel ruolo di Saverio Lamanna. Le riprese del quarto atto della fiction, ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri pare si siano già concluse da tempo e i nuovi episodi avrebbero dovuto debuttare intorno ad aprile, ma la rete ha deciso di posticiparli e dare la possibilità agli spettatori di fare un ripasso ripercorrendo le orme dello scrittore e tutte le sue misteriose indagini. Si parte, quindi, da stasera, domenica 1° giugno 2025, con la prima puntata della terza stagione, e il nostro protagonista alle prese con il ritorno di due ex fidanzate storiche e la morte del marito di una di loro. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Màkari 3, anticipazioni prima puntata (in replica): 1° giugno 2025

Nel primo episodio di Màkari 3, dal titolo ‘Il fatto viene dopo‘, nella già complicata vita di Saverio Lamanna, che pare aver deciso di abbandonare la scrittura di romanzi gialli, fanno capolino due ex fidanzate del passato, Antonia e Serena, nemiche fin da quando erano rivali in amore. La situazione precipita quando il marito di una delle due viene trovato morto ammazzato con un colpo di pistola in fronte. Saverio, suo malgrado, viene coinvolto in questo caso di cronaca nera locale e inizierà a indagare insieme a Michela per capire chi ha ucciso l’uomo. Durante le ricerche, quello che i due scoprono, porterà a rivalutare tutta la situazione e diverse persone dovranno fare i conti con la verità.

Quando arriva Màkari 4: le possibili date

La quarta stagione di Màkari era stata annunciata per questa primavera, ma a conti fatti pare che andrà in onda dopo l’estate. Nel frattempo i fan della serie potranno consolarsi con la replica del terzo capitolo, in onda da questa sera su Rai 1. In Màkari 4, ovviamente, ritroveremo il protagonista principale, Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, ma anche Domenico Centamore nei panni di Peppe Piccionello ed Ester Pantano in quelli di Suleima. Tante le nuove indagini e nuovi casi da risolvere per lo scrittore, mentre la storia d’amore con Suleima andrà avanti tra alti e bassi.

Quando e dove vedere la prima puntata della terza stagione

La terza stagione di Màkari, torna stasera in tv su Rai 1, domenica 1° giugno 2025. Per tutti coloro che desiderano recuperare le emozionanti vicende di Saverio Lamanna, basterà collegarsi a RaiPlay, dove tutte le puntate sono disponibili in streaming e on demand.

