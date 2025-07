Raffaella Mennoia, la denuncia dopo Uomini e Donne: assolta l’ex tronista che l’accusava. Chi è e cosa è successo L'autrice portò in Tribunale Teresa Cilia dopo un rancoroso botta e risposta sui social risalente al 2019: ora a parlare è il Giudice.

Correva l’anno 2019 e tra due protagoniste di Uomini e Donne volarono ‘stracci’. Una è Raffaella Mennoia, autrice del programma, l’altra Teresa Cilia, ex tronista che lasciò il dating show insieme a Salvatore Di Carlo. Gli screzi tra le due donne vennero prepotentemente a galla sui social quando Cilia, approfittando delle tensioni di Mennoia con Mario Serpa, si lasciò andare postando alcune frasi inequivocabili: "Io ho parlato di una singola persona e non di un intero staff. Io non ce l’ho con la redazione, ma con una persona", seguite da promesse di rivelazioni choc proprio sulla collaboratrice di Maria De Filippi ("Questa persona deve essere fermata").

Il botta e risposta andò avanti e sul sito di Uomini e Donne venne pubblicata perfino una comunicazione in cui si annunciavano "diffide e denunce". Le parole della redazione irritarono non poco Teresa: "(…) Sei arrivata a farti difendere dai piani alti. Quando uno ha paura ha bisogno di altri. Sei te che hai bisogno di farti aiutare, non io. E soprattutto io non rosico. Non provo invidia di una persona che vive di minacce. Tu vivi di minacce (…)". A questo Raffaella rispose con un post sibillino che poi si concretizzò nella vera e propria denuncia che l’autrice fece alla tronista.

Teresa Cilia assolta dopo la denuncia di Raffaella Mennoia: che succede

A sei anni dalla denuncia di Raffaella Mennoia ai danni di Teresa Cilia, arriva ora la sentenza di assoluzione dell’ex tronista di Uomini e Donne. A farlo sapere è stata proprio la diretta interessata con una storia su Instagram: "Questo per ricordare a chi ha cercato di tapparmi la bocca che nella vita conta sempre la verità, conta l’umiltà e soprattutto chi non ha paura di un potere che aimè solo Dio può avere. Sei anni fa sono stata denunciata dalla signora Raffaella Mennoia portandomi in Tribunale per sei lunghissimi anni, ovviamente c’è tanto da raccontare, cosa che farò in questi giorni. Giustizia fatta". Il commento appare sotto alla foto della sentenza in cui si legge chiaramente che "Il Tribunale assolve l’imputata Cilia Teresa dal reato a lei contestato, perché il fatto non costituisce reato (…)".

