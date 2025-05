Mario Balotelli, chi è la figlia Pia (campionessa come lui): l'amore con Raffaella Fico e il test del DNA Il calciatore, stasera ospite a Belve, ha anche un altro figlio, Lion, nato nel 2017 dalla relazione con l'ex fidanzata Clelia Carleen.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Mario Balotelli questa sera siederà sullo ‘scomodo’ sgabello di Belve. Il calciatore del Genoa si racconterà a Francesca Fagnani, svelando episodi inediti della sua carriera in campo ma anche della sua vita privata, spesso finita sotto i riflettori. La sua ultima fidanzata nota è Francesca Monti, ma lo sportivo ha avuto parecchie love story, come quella con Fanny Neguesha, Clelia (madre di suo figlio Lion), e la relazione con Raffaella Fico, con cui ha avuto la primogenita Pia, nata il 5 dicembre 2012 ma riconosciuta da Balotelli solo nel 2014 dopo un test del DNA. Il rapporto tra l’attaccante e la soubrette è durato poco più di un anno e dalla gravidanza, sino all’esito dell’esame di paternità, tra i due ci sono stati parecchi battibecchi a mezzo social e stampa. Ora pare che tra loro le cose vadano bene, e soprattutto il rapporto padre figlia sia forte e sereno.

Chi è Pia, la figlia 12enne di Mario Balotelli: il rapporto dopo il test del DNA

Pia è la figlia 12enne di Mario Balotelli. Nata il 5 dicembre 2012 dall’amore tra il calciatore e Raffaella Fico, è stata riconosciuta dal padre solo 14 mesi dopo la sua nascita. "Sì, lo rifarei. Non ci vedevamo da mesi: mi spiace per mia figlia ma che altro potevo fare?", ha dichiarato Balotelli a Francesca Fagnani, rispondendo alla domanda sul test del DNA chiesto prima di dare la paternità a Pia. Nonostante le iniziali battaglie legali e i vari battibecchi, ora i due genitori hanno un bel rapporto per il bene della figlia, che pare essere molto legata al padre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Ti voglio un mondo di bene papà, grazie per tutto quello che fai per me. Buon compleanno al mio eroe speciale", scriveva una giovanissima Pia sui social in occasione del 34esimo compleanno di Balotelli, postando la dedica accompagnata a uno scatto insieme. La 12enne, inoltre, è una sportiva proprio come il padre, ed è campionessa di karate: "Oggi la mia principessa ha raggiunto il suo primo traguardo, io fiera e orgogliosa lì a fare il tifo per te amore mio", aveva scritto Raffaella Fico pubblicando le foto della ragazza sul podio.

Mario Balotelli, chi è Lion il figlio avuto con la modella Clelia Carleen

Oltre Pia, Mario Balotelli è padre anche di Lion, il piccolo nato nel 2017 dalla relazione con la modella Clelia Carleen. La relazione tra i due pare non finì bene e il calciatore andò in tribunale per chiedere di vedere di più il figlio, sfogandosi anche a mezzo social: "La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro, questo è diabolico, triste e immorale". Frase a cui Carleen replicò duramente ripostando le parole dell’ex: "Non ha rispetto delle madri. L’unica cosa che fa, è mentire. Sono una sua vittima fisicamente e mentalmente… Non si ferma mai".

Potrebbe interessarti anche