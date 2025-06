Mario Cusitore: “Dopo Uomini e Donne nessuno mi vuole”. Poi il retroscena su Ida Platano e il ritorno da tronista L’ex volto di Uomini e Donne rompe il silenzio su Ida Platano, parla della sua vita privata e confessa: “Mi piacerebbe tornare in trasmissione, ma solo per una persona speciale”.

Mario Cusitore è tornato a parlare del suo percorso a Uomini e Donne durante un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni nel format Casa Lollo. L’ex corteggiatore napoletano ha ripercorso alcuni momenti chiave del suo percorso nel programma di Maria De Filippi, ha fatto chiarezza sul suo rapporto con Ida Platano e ha parlato della sua situazione sentimentale attuale, senza nascondere ironia e autocritica. Ecco cosa ha detto.

Uomini e Donne, Mario Cusitore su Ida Platano: "Non mi ha mai risposto"

Innanzitutto, Mario Cusitore ha voluto chiarire quanto accaduto con Ida Platano al termine della trasmissione, dopo che l’ex tronista decise di scaricarlo improvvisamente quando per mesi – nel corso del programma – pareva essere molto attratta da lui. Mario ha rivelato di aver provato a contattarla più volte, senza però ricevere alcuna risposta: "La cosa è nata così: qualche volta, tra maggio e giugno, le mandai un paio di messaggi abbastanza lunghi. Il programma era già finito e le scrissi su Instagram perché era l’unico canale che potevo percorrere per arrivare a lei. Però mai visualizzato, mai risposto quindi non so se li ha mai letti o no. Però sia a Natale, sia per il compleanno, tramite la mia fanpage, ho chiesto la cortesia di girare due video di auguri. E lei ha risposto a loro, non a me." Parlando del suo ruolo da corteggiatore, ha spiegato come l’esperienza all’interno del dating show di Canale 5 lo abbia coinvolto profondamente: "Diciamo che quando tu vai a Uomini e Donne chiaramente è tutto amplificato, nel senso che in quel momento per me ci siamo io e lei. Quindi nonostante le voci, le cazzate, sicuramente mi sentivo una cosa sola in quel caso con lei. E difficilmente ho provato, non dico cose forti, perché se no esageriamo, però ci stavo bene, pure con un abbraccio, pure con un sorriso, pure un litigio".

"Sono single. Quando ero in TV tutti mi cercavano, ora nessuno"

Oggi Mario si dice single e, con un pizzico di sarcasmo, riflette sull’improvviso calo di attenzioni dopo l’uscita dal programma: "Sì, sono single. Quando stavo a Uomini e Donne segnalazione di ogni tipo, oggi che ho finito niente. Nessuno mi vuole. È un momento che penso a me, al lavoro che verrà quindi è un periodo in cui mi sto dedicando del tempo".

Nessun contatto recente da parte della redazione di Uomini e Donne: Mario Cusitore ha ammesso di non essere stato richiamato, nonostante gli sarebbe piaciuto ritornare in studio per approfondire nuove conoscenze: "No, loro non mi hanno più richiamato. Una volta mandai un messaggio al mio redattore, dicendo: ‘Oh, caspita, ora che sono andato via io, ci sono ragazze più belle rispetto a quelle che comunque ho frequentato io’. Io ho frequentato Margherita e Morena, no? Eh, vabbè, perché sono brutte? Sono belle, almeno a me piacevano. Però quando sono andato io sono scese delle ragazze più belle."

Mario Cusitore e il futuro a Uomini e Donne: "Tornerei solo per qualcuno di valido"

L’ex cavaliere ha parlato anche dei suoi ex flirt, sottolineando come, al di là di ciò che è accaduto in puntata, il suo approccio sia stato sempre all’insegna della sincerità: "La loro frequentazione, almeno con me, l’ho sentita abbastanza sincera da parte mia. […] Sono due persone che in maniera diversa comunque ci ho tenuto. Almeno con me non si sono mai comportate così male. Tranne in puntata ci sta che magari vieni portata a dire delle cose, però con me non sono mai state cattive. Tanto meno io con loro, sono sempre stato sincero

Infine, non ha escluso la possibilità di tornare nel dating show, ma con un obiettivo ben preciso: "Se tornerò a Uomini e Donne? Vedremo, nel senso che mi piacerebbe non riscaldare la sedia ma conoscere qualcuno di valido. Non che non ci sia stato qualcuno di valido quest’anno eh, però ripeto: o perché venivo dal percorso precedente e l’ho gestita male o forse ero ancora legato al passato quindi…"

E sull’eventualità di partecipare a Temptation Island, ha risposto con ironia: "Io il tentatore? No non mi piace il tentatore, ci andrò in coppia. Quando faranno Temptation Island Over."

