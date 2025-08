Quarto Grado, stop di Mediaset: chi rimpiazza Gianluigi Nuzzi e quando torna in onda Quarto Grado chiude la stagione con ascolti record e lascia spazio al film Flight con Denzel Washington, in onda stasera - venerdì 1 agosto - su Rete 4.

Stasera, venerdì 1° agosto 2025, Quarto Grado non andrà in onda nel consueto prime time di Rete 4. Con la puntata trasmessa la scorsa settimana, il programma crime condotto da Gianluigi Nuzzi ha chiuso il ciclo di emissioni previsto per l’edizione 2024/2025 ed è ufficialmente entrato in pausa estiva. Nessun cambio di programmazione improvviso, dunque, ma semplicemente la consueta sosta per ferie del conduttore e del suo team, che torneranno in onda dopo le vacanze.

Quarto Grado, perché stasera 1 agosto non va in onda e quando torna

A partire da oggi, il venerdì sera di Rete 4 perde uno dei suoi appuntamenti più seguiti: Quarto Grado tornerà in diretta a settembre. L’ultima puntata della stagione è andata in onda il 25 luglio e ha acceso i riflettori su due casi ancora irrisolti: il delitto di Garlasco e la morte di Liliana Resinovich. Ha suscitato particolare attenzione un servizio sul caso Chiara Poggi, con le immagini della sala autoptica dell’ospedale di Vigevano, dove il 16 agosto 2007 fu esaminato il cadavere. Dal filmato è emersa una garza sospetta e mal conservata che potrebbe spiegare il DNA di Ignoto 3.

Ascolti record: Quarto Grado è il fiore all’occhiello di Rete 4

La stagione 2024/2025 ha confermato Quarto Grado come il programma di punta del prime time di Rete 4. Con una crescita costante, il talk investigativo condotto da Gianluigi Nuzzi ha superato l’11% di share nelle puntate primaverili, toccando picchi di oltre 1,5 milioni di spettatori. Risultati eccellenti, soprattutto se confrontati con la media di rete, che lo rendono il format serale più performante del canale. Gli ottimi ascolti hanno contribuito anche alla nuova avventura professionale di Nuzzi, che da settembre prenderà il timone di Pomeriggio 5, subentrando a Myrta Merlino.

Cosa vedremo al posto di Quarto Grado: su Rete 4 il film Flight

Con Quarto Grado in vacanza, venerdì 1° agosto 2025 su Rete 4 alle ore 21.20 andrà in onda Flight (2012), film diretto da Robert Zemeckis con protagonista Denzel Washington. Il thriller racconta l’incredibile storia vera del pilota di linea Whip Whitaker, riuscito a compiere un miracoloso atterraggio di emergenza dopo un grave malfunzionamento in volo, salvando quasi tutti i passeggeri, benché fosse sotto l’effetto di alcol e cocaina. A seguire, scatta un’accurata indagine che mette in discussione il suo eroismo. Nel cast anche Don Cheadle, Kelly Reilly, John Goodman, Bruce Greenwood e Melissa Leo.

