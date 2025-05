'Chi l’ha visto?', il caso Liliana Resinovich verso la svolta: la testimonianza contro il marito Anticipaizoni 'Chi l'ha visto?', Sciarelli torna stasera, mercoledì 28 maggio, anche con le ultime notizie sul caso di Garlasco e la scomparsa di Denisa.

Chi l’ha visto? torna questa sera, mercoledì 28 maggio 2025, con gli ultimi aggiornamenti sul caso di Garlasco, in cui il 13 agosto del 2007 perse la vita Chiara Poggi. Dopo 18 anni, cinque processi e la condanna di Alberto Stasi, le indagini sul delitto sono state riaperte e ci sono nuove piste che portano a scenari e svolte inaspettate. A uccidere Chiara potrebbe essere stata un’altra persona, o più persone e, da marzo scorso, il nome di Andrea Sempio è comparso di nuovo nel caso, e ora il 37enne potrebbe essere accusato di omicidio in concorso con ignoti o con lo stesso Stasi. In puntata inoltre, Federica Sciarelli tornerà a occuparsi anche della morte di Liliana Resinovich e Clara Rossignoli, oltre che della scomparsa di Denisa, la giovane sparita nel nulla a Prato.

Delitto di Garlasco, a Chi l’ha visto le nuove piste su Stasi e Sempio

Dopo 18 anni il caso di Garlasco è stato riaperto e a occuparsene torna anche Chi l’ha visto?. L’ipotesi della Procura è che sia stato Andrea Sempio, già indagato anni fa, con Alberto Stasi, oppure Sempio con altri soggetti, a uccidere Chiara Poggi il 13 agosto del 2027. Ma quale sarebbe il movente del delitto? Nel nuovo appuntamento con Federica Sciarelli su Rai 3, gli ultimi aggiornamenti in diretta dal paesino in provincia di Pavia, per cercare di far luce sulle piste al vaglio degli inquirenti e capire quali prova hanno in mano.

Gli altri casi di Chi l’ha visto?: la morte di Liliana Resinovich e Clara Rossignoli

In primo piano a Chi l’ha visto? anche il caso di Liliana Resinovich: secondo la Procura il marito Sebastiano Visintin avrebbe ucciso la moglie il giorno stesso della scomparsa nel parco dell’ex ospedale psichiatrico dopo averla picchiata. Ma perché? Fondamentale la testimonianza di Claudio Sterpin, che afferma che Liliana voleva lasciare il marito.

E poi Clara Rossignoli, la nonna che si faceva carico con la sua piccola pensione anche del nipote e della sua ex compagna, ora indagati per omicidio e occultamento di cadavere. È stato sequestrato il furgone di un amico dell’indagata dove ci sarebbe una traccia ematica. È di Clara?

Infine, Denisa, la giovane scomparsa da un residence a Prato: qualcuno l’ha portata via con la forza? Le indagini si concentrano sugli spostamenti del suo cellulare e sulle persone in contatto con la ragazza.

Quando e dove vedere la trasmissione

Chi l’ha visto? va in onda stasera in tv, mercoledì 28 maggio 2025, alle 21:20 su Rai 3. Il programma, che viene trasmesso tutte le settimane, è visibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in diretta.

