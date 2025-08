Gianluigi Nuzzi, la prima mossa contro Alberto Matano: Pomeriggio 5 ‘brucia’ La Vita in Diretta, perché Pare che il programma un tempo condotto da Myrta Merlino, come accaduto in precedenza, tenterà di dare 'fastidio' alla concorrenza con una scelta piuttosto rischiosa.

La seconda volta potrebbe essere quella buona. Come riporta un’indiscrezione recente, anche quest’anno Mediaset potrebbe provare ad anticipare al messa in onda di Pomeriggio 5. Una scelta tattica, per dare una chance al nuovo conduttore Gianluigi Nuzzi di fidelizzare il pubblico prima che entrino in gioco i concorrenti Rai. Su tutti, ovviamente, si teme Alberto Matano con il suo inossidabile La Vita in Diretta. Pronto ad affondare le ambizioni di Nuzzi già dalle prime settimane si settembre. Vediamo meglio qui sotto tutti i particolari.

Gianluigi Nuzzi, la mossa a sorpresa contro Matano e La Vita in Diretta

A lanciare l’indiscrezione è il solito Giuseppe Candela su Dagospia, che pare convinto dell’esistenza di una precisa strategia per il rilancio di Pomeriggio 5. Dopo che Myrta Merlino si è fatta da parte, infatti, la speranza dei vertici Mediaset è di ridare vita (e ascolti) allo show pomeridiano sotto la guida del collaudatissimo Gianluigi Nuzzi. Ma il talento del conduttore potrebbe non bastare, e così l’idea sarebbe – come accaduto anche con Merlino – quella di fare iniziare il programma già da lunedì 1° settembre.

Insomma, un debutto anticipato, ben sette giorni prima del competitor principale La Vita in Diretta di Alberto Matano. Che Mediaset vorrebbe così ‘azzoppare’, andando a creare una fidelizzazione in anticipo che potrebbe convincere parecchi telespettatori a restare sintonizzati sul 5. In più, sempre secondo Candela, si starebbe lavorando anche sull’orario di messa in onda. Forse 16.45/16.50, ancora una volta per provare a ‘bruciare’ Rai 1. Sembra poi che il ritorno di Panicucci e Vecchi a Mattino 5 slitterà di alcune settimane. Mentre Morning News, con Sardelli e Maltese, proseguirà fino a metà settembre.

Nuzzi e gli ‘straordinari’ in Mediaset: tra Pomeriggio 5 e Quarto Grado

Nel frattempo, il nuovo impegno di Gianluigi Nuzzi a Pomeriggio 5 sarà solo uno dei tanti ‘fronti aperti’ per il conduttore. Perché, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, Gianluigi continuerà anche a condurre Quarto Grado su Rete 4 nella serata del venerdì. I numeri del talk investigativo sono infatti eccellenti – ha superato l’11% di share nelle puntate primaverili, toccando picchi di oltre 1,5 milioni di spettatori. Quindi non conviene certo rinunciare al presentatore adesso.

Insomma, la stagione di Nuzzi si preannuncia lunga e impegnativa. Ma anche ricca di possibili (grandi) soddisfazioni. Quanto a Myrta Merlino, messa da parte per fare spazio proprio a Nuzzi, ancora non si hanno notizie certe sul suo futuro. La conduttrice dovrebbe rimanere nella squadra di Mediaset, in ogni caso. Ma nessun programma sembra all’orizzonte.

