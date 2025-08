Stasera in tv (1 agosto): Gianluigi Nuzzi sparisce e Katia Follesa sfida Giusy Buscemi Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (venerdì 1 agosto): da Vanina un vicequestore a Catania (Canale 5), al grande cinema su Rai 1 con 'Il diritto di contare'.

Sei indeciso su cosa guardare stasera in TV, venerdì 1 agosto 2025: ecco 10 cose da vedere in una prima serata che risente inevitabilmente del periodo estivo, con tantissimi film e fiction (in replica) a tenere banco in prime time, fatta eccezione per un paio di proposte ‘alternative’. Ecco il meglio dei palinsesti in chiaro in programma questo venerdì.

Stasera in tv (1 agosto), i programmi tv da vedere: Comedy Match su Nove e Vanina su Canale 5

Partiamo dalla classifica tra Rai 1 e Canale 5 che – va detto – venerdì 1° agosto 2025 non brillano per l’originalità delle loro proposte. L’ammiraglia del ‘Biscione’ propone infatti il replay della fiction Vanina – Un vicequestore a Catania, con Giusy Buscemi nelle vesti panni della vicequestore Vanina Guarrasi, alle prese con nuovi casi da risolvere in una Catania calda e piena di contraddizioni. Un noir italiano, dai toni decisi e femminili, che però non sta prendendo più di tanto il pubblico di Canale 5, dato il deludente 10% di share rimediato la scorsa settimana. Rai 1, invece, punta sul film ‘Il diritto di contare – L’emozione continua’, sulla storia vera di tre donne afroamericane che hanno cambiato la storia della NASA. Una pellicola potente, con Taraji P. Henson e Octavia Spencer. Nella programmazione di stasera spicca anche l’assenza di Quarto Grado, ufficialmente entrato in ferie dopo l’ultima puntata della scorsa settimana. Al posto del programma di Nuzzi (che tornerà in onda a metà settembre 2025), Rete 4 proporrà il thriller Flight, con Denzel Washington nei panni di un pilota di linea col vizio dell’alcol che, dopo aver evitato una strage aerea con un atterraggio miracoloso che gli ha permesso di salvare quasi tutte le vite dei passeggeri a bordo, dovrà dimostrare di non aver causato lui stesso l’incidente a causa.

Sul Nove, invece, Katia Follesa guida Comedy Match, un varietà comico dove l’improvvisazione è la regola, l’unica opzione di entertainment ‘puro’ della serata. Documentaristico, invece, il programma proposto su Rai 2, The Americas. Una proposta per chi ha voglia di esplorare il continente americano attraverso paesaggi e storie. Su Rai 3 spazio al cinema italiano con il film Settembre, mentre Italia 1 punta sul sicuro con una nuova puntata di Chicago Fire, serie cult tra vigili del fuoco, emergenze e drammi personali.

A parte, sottolineiamo le proposte cinematografiche dei canali secondari. Su Iris va in onda il thriller Dark Places, con Charlize Theron. Su TwentySeven spazio alla commedia malinconica Incontrerai l’uomo dei tuoi sogni, mentre Cine 34 rispolvera un grande classico anni ’70, Di che segno sei?, tra equivoci, astrologia e ironia tutta italiana. Una serata ricca e variegata, che spazia dalla commedia all’investigazione, dal documentario alla narrativa civile, concedendo ad ognuno una scelta valida.

