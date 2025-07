Pomeriggio Cinque, “Nuzzi trasloca su Rete 4”, il retroscena dopo il boom delle soap turche Il successo di “Io sono Farah” e “La forza di una donna” potrebbe spingere Mediaset a ripensare il pomeriggio di Canale 5 anche in autunno: cosa succede.

A pochi mesi dal ritorno in onda, il futuro di Pomeriggio Cinque potrebbe cambiare radicalmente. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, già annunciato per la prossima stagione su Canale 5, rischia infatti di subire uno "sfratto" eccellente. L’ipotesi che circola in queste ore – riportata da Affari Italiani – è clamorosa: il talk pomeridiano potrebbe traslocare su Rete 4, lasciando spazio su Canale 5 a un pomeriggio tutto dedicato alle soap turche.

Canale 5, il boom delle soap turche e l’effetto domino

In questa estate 2025, le nuove dizi in arrivo dalla Turchia – da Forbidden Fruit a Io sono Farah, fino a La notte nel cuore – stanno registrando ascolti record, superando le aspettative sia in fascia pomeridiana sia in prima serata. Proprio per questo motivo, Mediaset ha scelto di sostituire i film di Rosamunde Pilcher con la serie La forza di una donna, che si sta rivelando un traino solido per la versione preserale di Sarabanda di Enrico Papi, garantendo inoltre anche un vantaggio costante su Estate in diretta di Rai 1. Questo successo, secondo quanto scrive Affari Italiani, potrebbe portare a una rivoluzione inaspettata nella programmazione autunnale di Canale 5.

Pomeriggio Cinque trasloca su Rete 4: il retroscena

In televisione, si sa, a parlare sono gli ascolti. Ecco perché Mediaset potrebbe decidere di puntare ancora di più sul fenomeno delle soap turche, costruendo da settembre 2025 un blocco pomeridiano completamente dedicato al genere. Dopo Uomini e Donne e il daytime di Amici, si ipotizza una programmazione con Io sono Farah alle 16.35 e La forza di una donna alle 17.45. Una strategia pensata per intercettare i gusti del pubblico femminile, sempre più affezionato alle dizi targate Biscione, ma che implicherebbe un clamoroso trasloco per Pomeriggio 5, destinato forse a sbarcare su Rete 4.

L’effetto Gianluigi Nuzzi e l’alternativa

Secondo i rumors, il cambio di rete non sarebbe una mossa casuale. Gianluigi Nuzzi, nuovo volto del rotocalco pomeridiano dopo il biennio (deludente) con Myrta Merlino, è uno dei nomi di punta di Rete 4 grazie al successo di Quarto Grado, che da anni è il programma più visto della rete. Da qui l’ipotesi che Pomeriggio Cinque possa diventare, di fatto, un Pomeriggio Quattro, testando una nuova collocazione – e un nuovo pubblico – per un format che, negli ultimi due anni, ha faticato a imporsi su Canale 5. La mossa, per quanto radicale, avrebbe come garanzia proprio la presenza di Nuzzi, che oggi figura tra i conduttori più popolari del piccolo schermo: uno dei pochi capaci di spostare il pubblico con la sola forza del suo nome.

Questa, però, non sarebbe l’unica opzione sul tavolo. Una seconda ipotesi prevede che Pomeriggio Cinque resti su Canale 5, ma con una nuova collocazione oraria: subito dopo Amici, lasciando così spazio a un’ulteriore soap turca a partire dalle 18 prima della messa in onda di Sarabanda.

