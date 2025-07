Garlasco in tv, l’intercettazione choc del padre di Stasi e il giallo della sala autoptica. È bufera sui social Le immagini mai viste dell’autopsia e le parole del padre di Stasi accendono la rabbia degli spettatori sui social: il caso Poggi riaccende lo scontro.

Nell’ultima puntata di Quarto Grado, andata in onda venerdì 25 luglio, il caso di Garlasco è tornato a far discutere come non succedeva da tempo. A quasi vent’anni dal delitto, il programma ha mostrato nuovi materiali che hanno riaperto vecchie ferite e acceso una bufera mediatica. Tra intercettazioni telefoniche mai ascoltate in tv e immagini inedite della sala autoptica, è bastato poco per far esplodere il dibattito, soprattutto sui social.

Quarto Grado: le parole inedite del padre di Stasi e la sala autoptica sospetta

Uno dei momenti più forti della puntata è stata la trasmissione di un’intercettazione telefonica tra Nicola Stasi, padre di Alberto, e un parente. Il contenuto risale a pochi giorni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, ed è carico di tensione e dettagli. Il padre cerca di dare spiegazioni, ma a un certo punto arriva a dire: "Il problema cioè che non c’è un alibi…". Nel corso della conversazione, Nicola Stasi affronta anche uno dei nodi centrali dell’inchiesta: come abbia fatto Alberto a non sporcarsi le scarpe entrando nella villetta piena di sangue. Dice che il figlio gli ha spiegato il percorso fatto e aggiunge: "È spontaneo, anche nell’acqua non ci metti dentro i piedi". Una frase che ha colpito gli spettatori più per la semplicità che per la chiarezza.

Altro punto caldo della puntata sono state le immagini inedite della sala autoptica dell’ospedale di Vigevano, dove il 16 agosto 2007 fu esaminato il corpo di Chiara Poggi. Tra i materiali mostrati, una garza appoggiata senza protezioni su un tavolo, accanto a strumenti chirurgici e contenitori per rifiuti contaminati. Il dettaglio ha scatenato nuovi dubbi: è da una garza simile che sarebbe stato isolato il DNA dell’Ignoto 3, su cui si concentrano le nuove indagini. Alcuni esperti parlano di possibile contaminazione, altri non escludono che quel DNA appartenga a un correo dell’omicidio.

Le reazioni durissime sui social

La puntata ha scatenato un’ondata di commenti, molti dei quali critici. "Io credo che la tv abbia superato il limite della decenza con questa roba", scrive un utente su Instagram. Oppure: "Nuzzi se riprende Carmelo per i toni su Chiara, riprenda anche il generale Garofano, grazie". Altri commenti mettono in discussione l’affidabilità degli esperti: "State dicendo che le sale sono tutte contaminate? Tutto ciò per difendere il fatto che non è stato analizzato un DNA importantissimo". Tra nuove prove, ricostruzioni e polemiche, il delitto di Garlasco continua a fare rumore. La sentenza c’è, ma i dubbi restano. E ogni volta che si accendono le telecamere, il confine tra informazione e intrattenimento sembra farsi più sottile. Intanto, sui social, è bufera.

