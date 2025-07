Garlasco, lo sfogo in tv dell’ex investigatore e l’annuncio choc dell’avvocato di Sempio Il generale Garofano si è lamentato di essere “destinatario di offese assurde”, mentre Angela Taccia ha minacciato il ritiro in caso di colpevolezza dell’amico

Mentre la Procura di Pavia prosegue con le indagini dopo la riapertura del caso, il delitto di Garlasco continua ad accendere il dibattito (e lo scontro) tra le parti. Intervenuto questa mattina a Morning News, il generale Luciano Garofano si è lamentato di essere vittima di "offese assurde"; nel frattempo, sull’ultimo numero di Oggi, Angela Taccia si è detta una volta di più sicura dell’innocenza dell’amico e assistito Andrea Sempio, a sua avviso estraneo all’omicidio di Chiara Poggi del 2007. Scopriamo cosa sta succedendo e cosa hanno detto.

Delitto di Garlasco, la ‘denuncia’ di Luciano Garofano: "Io come la madre di Sempio"

Intervenuto in collegamento nella puntata di oggi mercoledì 31 luglio 2025 di Morning News, in onda su Canale 5 e condotto da Dario Maltese, il generale Luciano Garofano ha attaccato i legali di Alberto Stasi per avere presentato una consulenza su base sperimentale sulla famigerata impronta 33. L’ex comandante del Ris di Parma – oggi consulente di Andrea Sempio – non solo ha ribadito di avere portato a termine con successo l’indagine condotta nel 2007 ("È stata fatta al meglio delle possibilità. Probabilmente qualche errore c’è stato ma chi è perfetto su questa terra?"), ma si è anche lamentato del vortice mediatico in cui si è ritrovato dopo la riapertura del caso Garlasco. "Come la mamma di Sempio sono il destinatario di critiche e offese assurde" ha dichiarato Garofano, paragonandosi alla madre di Andrea Sempio, sfogatasi a sua volta l’altro ieri proprio a Morning News.

La ‘minaccia’ dell’avvocato Angela Taccia: "Mi ritiro"

Insieme al suo ‘mentore’ Massimo Lovati, Angela Taccia sta portando avanti la difesa del suo amico e assistito Andrea Sempio, che conosce dal lontano 2005. In un’intervista esclusiva rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Oggi in edicola da domani, l’avvocato si è detta sicura dell’innocenza di Sempio: "Lo difendo e non mollerò neanche morta, mio marito capisce cosa provo e mi appoggia. Andrea è innocente. E quando questa storia finirà, spero che gli chiederanno tutti scusa (…) Se Andrea ha ucciso Chiara, io smetto di fare l’avvocato e mi ritiro sulle montagne". Il legale abbiatense sostiene infatti che l’amico non sarebbe mai stato in grado di compiere violenza e quindi tantomeno di uccidere Chiara Poggi in quel tragico 13 agosto del 2007: "Non poteva avere una doppia vita, né essere un assassino. Non sopportava la violenza, si turbava persino se qualcuno si azzuffava fuori dai locali".

