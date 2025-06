Stasera in tv (24 giugno): Le Iene spariscono e Monica Setta sfida Gigi D'Alessio I programmi tv da vedere stasera 24 giugno, dal concerto di Canale 5 alle storie difficile raccontate da Monica Setta e la nuova partita del mondiale per club.

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 24 giugno 2025. Una serata piena di proposte e spunti interessanti che convinceranno ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (24 giugno), cosa vedere: Storie al Bivio Show contro Sicily for life

Questa sera – 24 giugno 2025 – si prospetta una prima serata televisiva praticamente rivoluzionata rispetto a martedì scorso, sintomo evidente del fatto che ormai tutte le principali emittenti hanno switchato verso la programmazione estiva. La prima novità della serata arriva da Rai 2, dove va in onda Storie al bivio Show, condotto da Monica Setta. Non si tratta solo di racconti, ma di veri e propri scorci di vita. Nella puntata di stasera, tra gli ospiti ci sono Arianna Mihajlovic, che si apre sulla perdita di Sinisa e sul percorso che l’ha seguita, ma anche volti noti come Al Bano e Corinne Clery. Su Canale 5, invece, dopo la fine della fictoin Doppio gioco, riflettori accesi sul concerto Sicily for Life – Gigi & Friends, un grande show musicale con Gigi D’Alessio sul palco insieme a tanti ospiti: Elodie, Fiorella Mannoia, Clementino, Siani e molti altri. Il tutto con una causa nobile, visto che lo spettacolo sostiene una raccolta fondi per la ricerca sulle malattie rare pediatriche. Insomma un incontro tra musica e solidarietà.

Spostandoci su Italia 1, si continua con le novità: Le Iene Presentano Inside, infatti, non vanno in onda per lasciare spazio a Benfica – Bayern Monaco, match del Mondiale per Club. Una partita di altissimo livello, con due squadre cariche di storia e ambizioni, trasmessa in diretta.

Rai 1, invece, manda in archivio la serie Doc (chiusa la settimana scorsa) e, dopo l’immancabile appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino, chiude il ciclo di repliche della terza stagione di Makary, che rimpiazza il debutto della serie tv Simon Coleman, il cui inizio slitterà di una settimana.

Su Rai 3, invece, fa il suo esordio Kilimangiaro – On the Road, in versione Grand Tour. Camila Raznovich ci porta stavolta a Parigi e non solo, con il suo stile inconfondibile fatto di curiosità, reportage viaggi unici. Infine, su Rete 4 torna E’ sempre Cartabianca, con Bianca Berlinguer e il suo talk d’approfondimento. Politica, attualità, confronti spesso accesissimi: per chi non vuole spegnere il cervello nemmeno a fine giornata.

E per chi invece vuole solo rilassarsi con un film, ci sono anche proposte interessanti. Sul canale 20 va in onda Birds of Prey e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn, cinecomic tutto al femminile. Su TwentySeven è previsto L’isola delle coppie. Su Cine 34, infine, torna un classico della commedia all’italiana: Grand Hotel Excelsior, con il suo cast stellare e l’atmosfera da anni ’80.

