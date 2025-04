Stasera in tv (22 aprile): Fagnani ‘sospesa’ e Vespa rimpiazza (ancora) De Martino Cosa vedere stasera in tv, martedì 22 aprile 2025. Palinsesti stravolti dalla morte di Papa Francesco: Belve e Affari Tuoi non vanno in onda, Le Iene puntano al colpaccio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Che fanno di bello stasera in TV? Tutto il meglio della prima serata di oggi in chiaro. Tra film di tutti i tipi, talk e molto altro. Trova nella lista il programma giusto per te in onda martedì 22 aprile 2025 in una prima serata che sarà rivoluzionata a causa della morte di Papa Francesco, scomparso ieri all’età di 88 anni. Vediamo quindi i programmi migliori di stasera.

Stasera in tv (22 aprile), cosa vedere: Affari Tuoi si ferma e Fagnani rimanda il debutto di Belve

Martedì 22 aprile 2025 doveva essere il giorno del debutto di Belve 2025, ma il programma di interviste di Francesca Fagnani ha deciso di rinviare di una settimana la prima puntata stagionale a causa del lutto che ha colpito la Chiesa e i suoi fedeli. Al suo posto Rai 2 trasmetterà il film 18 regali con Vittoria Puccini; salta anche la puntata di Stasera C’è Cattelan.

Cambia anche l’access prime time di Rai 1, con Bruno Vespa in onda alle 20.30 con uno speciale Porta a Porta che rimpiazzerà Affari Tuoi di Stefano De Martino per poi passare la linea in prime time a Fuochi d’artificio, una nuova serie ambientata durante la Resistenza, che racconta la storia di un gruppo di ragazzi pronti a rischiare tutto per la libertà. Ma gli stravolgimenti del palinsesto non finiscono qui. La morte di Papa Francesco, infatti, spingerà Rai 3 a sospendere per una settimana Un giorno in pretura, il programma storico che porta in tv i veri processi italiani, che sarà sostituito dal film Mission con Robert De Niro.

Al momento non sono segnalate modifiche nel prime time delle reti Mediaset. Su Italia 1 è confermata la puntata settimanale de Le Iene Show: ritmo veloce, inchieste pungenti, storie di attualità raccontate con il classico stile irriverente del programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Su Canale 5 si continua con la fiction Tutto quello che ho, un racconto intenso e pieno di emozioni che ruota intorno a una famiglia sconvolta da una tragedia inaspettata, con protagonista Vanessa Incontrada. E su Rete 4, come ogni martedì, torna È sempre Cartabianca, il talk di Bianca Berlinguer che affronta i temi più caldi della settimana con ospiti e dibattiti accesi.

Per chi ha voglia di cinema, ci sono anche delle ottime alternative: su 20 va in onda Jack Ryan – L’iniziazione, un thriller d’azione pieno di tensione e adrenalina; su TwentySeven spazio alla leggerezza con Il diario di Bridget Jones, la commedia romantica che ha fatto innamorare milioni di spettatori; mentre su Cine 34 si ride con Tre uomini e una gamba, il film cult di Aldo, Giovanni e Giacomo che non perde mai il suo fascino, anche a distanza di anni. Insomma, la serata del 22 aprile promette di non deludere nessuno.

