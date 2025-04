Stasera in tv (29 aprile): Francesca Fagnani riaccende Belve, ma la iena Gentili ha un asso nella manica I programmi tv da vedere stasera, 29 aprile, dallo show di Roberto Bolle alle interviste di Belve, passando per le inchieste de Le Iene e Un giorno in pretura.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 29 aprile 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (29 aprile), cosa vedere: Affari tuoi e Belve contro Le Iene

Martedì 29 aprile 2025 sarà una di quelle serate in cui accendere la TV potrebbe creare più di qualche indecisione. Su Rai 1 si comincia con Affari tuoi, il programma dei pacchi di Stefano De Martino che continua a tenere compagnia a milioni di spettatori, tra sorrisi, tensione e il solito tifo per la regione del cuore. Subito dopo, spazio alla grande arte con Viva la danza, uno spettacolo evento che vedrà protagonisti nomi importantissimi del balletto internazionale, capitanati da Roberto Bolle: sarà un vero e proprio viaggio tra stili diversi, dal classico al contemporaneo, passando anche per incursioni nel tip tap e nell’hip hop. Insomma, un omaggio alla danza a 360 gradi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Rai 2 invece, Francesca Fagnani torna con il suo Belve, il programma di interviste taglienti che non fa mai sconti a nessuno. E sarà interessante vedere come Belve, con il suo approccio diretto e senza filtri, si interfaccerà nella stessa serata con un altro pezzo forte della programmazione Mediaset, ovvero Le Iene Show su Italia 1, Veronica Gentili e Max Angioni a dettare il ritmo. Anche loro, a modo loro, puntano tutto su servizi che raccontano l’attualità senza peli sulla lingua. Stavolta, però, nel menù della puntata ci sarà anche una chicca, ovvero la presenza di Federica Pellegrini. La ‘Divina’, infatti, trascorrerà 48 ore insieme alla iena Nicolò De Devitiis e parlerà di tutto: dall’addio al nuoto alla maternità, ma soprattutto risponderà alle accuse che l’hanno travolta dopo le dichiarazioni dure su Sinner e il doping.

Su Rai 3 si conferma l’appuntamento con Un giorno in pretura, uno di quei programmi che, con uno stile unico, porta dentro le aule di tribunale raccontando i processi più seguiti e complessi d’Italia. Sempre rigoroso, sempre denso di storie che fanno riflettere. Canale 5 propone il debutto di Maria Corleone 2, la serie che continua a tenere alta la tensione con i suoi intrecci familiari e criminali. Per chi cerca una serata di pura fiction italiana, l’appuntamento è servito. Su Rete 4, invece, torna l’approfondimento con È sempre Cartabianca: Bianca Berlinguer e i suoi ospiti si confronteranno come sempre su politica, attualità e società, tra dibattiti serrati e momenti più distesi.

E per chi preferisce spegnere il cervello e godersi un bel film? Anche qui le alternative non mancano: su 20 va in onda Geostorm, per chi ha voglia di adrenalina e scenari catastrofici; su TwentySeven c’è Che pasticcio, Bridget Jones!, perfetto se si cerca qualcosa di più leggero, magari con una risata e un po’ di romanticismo. Infine, su Cine34 si può optare per la commedia italiana Un figlio di nome Erasmus, che racconta l’avventura di quattro amici alle prese con una scoperta inaspettata. Insomma, il 29 aprile la TV italiana offrirà un menu variegato, basta solo scegliere da che parte stare: se dal lato delle interviste ‘feroci’, della danza e del tribunale… O magari da quello delle inchieste e del grande cinema.

Guarda il video per scoprire tutti i consigli di visione di Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche