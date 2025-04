Ascolti tv ieri (29 aprile): Roberto Bolle è un mezzo flop, la belva Fagnani fa meglio della iena Gentili, De Martino cala La prima serata dei dati Auditel viene “frenata” dalla Champions League (9,7% di share), Viva la Danza non sfonda, Maria Corleone 12,1%, Belve debutta al 9,1%

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Nuove sfide e grandi ritorni nel martedì degli ascolti tv. Ieri martedì 29 aprile 2025, infatti – in occasione della Giornata Internazionale della Danza – in prima serata su Rai 1 è andato in scena lo spettacolo-evento di Roberto Bolle Viva la Danza. Su Canale 5, invece, è iniziata la seconda stagione di Maria Corleone. Francesca Fagnani è tornata al timone di Belve su Rai 2, mentre su Italia 1 continua l’ottima annata di Veronica Gentili e Le Iene. Scopriamo com’è andata la giornata degli ascolti e analizziamo tutti i dati Auditel.

Ascolti tv, la prima serata: chi ha vinto tra Viva la Danza, Belve e Maria Corleone 2

Ieri martedì 29 aprile 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, in prima serata su Rai 1 è andato in scena Viva la Danza. Lo spettacolo-evento di Roberto Bolle – un vero e proprio successo sui social – ha raccolto 1 milione e 759mila spettatori, raggiungendo l’11,1% di share (lo scorso anno arrivò al 14,1%). Su Canale 5, invece – come anticipato – è iniziata Maria Corleone 2. La seconda stagione fiction con Rosa Diletta Rossi ha debuttato al 12,1% di share. La prima puntata, infatti, ha radunato 2 milioni e 172mila spettatori sulla rete ammiraglia Mediaset.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Francesca Fagnani è tornata protagonista della prima serata di Rai 2 alla guida di Belve. La prima puntata della nuova edizione – con ospiti Sabrina Impacciatore, Marcell Jacobs e Nathalie Guetta – ha esordito con il 9,1% di share, registrando 1 milione e 478mila spettatori.

Numeri al (leggero) ribasso per Le Iene di Veronica Gentili e Max Angioni; lo show "in nero" ideato da Davide Parenti ha conquistato 1 milione e 359mila spettatori su Italia 1, toccando il 10,2% di share. Migliora invece Un Giorno in Pretura. Il programma condotto da Roberta Petrelluzzi su Rai 3 è cresciuto al 3,9% di share, con 731mila spettatori.

Dominatore del martedì dei talk show, Giovanni Floris è tornato al timone di DiMartedì e ha interessato 1 milione e 409mila spettatori, ottenendo l’8,4% di share su La7. Su Rete 4 È sempre Cartabianca di Bianca Berlinguer ha invece fatto segnare il al 5% di share, totalizzando un a.m. di 705mila spettatori.

Su Tv8 la sfida di Champions League – Arsenal-PSG ha interessato ben 1 milione e 930mila spettatori e di fatto ridimensionato tutte le altre reti, arrivando al 9,7% di share. Su Nove, infine, il film L’immortale si è fermato a 241mila spettatori, pari a uno share dell’1,4%.

Ascolti, i numeri di ieri: access prime time stravolto

L’access prime time di Rai 1 di ieri martedì 29 aprile 2025 è stato "stravolto" dall’intervista a Jannik Sinner, che ha preso il posto di Cinque Minuti di Bruno Vespa e fatto slittare Affari Tuoi. Al termine dell’edizione delle 20 del Tg1, dunque, Gioco, partita, incontro con Sinner ha registrato il 24,6% di share radunando 4 milioni e 766mila spettatori. A seguire, in versione "ridotta", Stefano De Martino ha condotto la puntata di Affari Tuoi, che ha ottenuto il 26,2% di share con 5 milioni e 500mila spettatori.

Potrebbe interessarti anche