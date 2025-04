Maria Corleone 2, anticipazioni: quando inizia, quando finisce, puntate e cosa vedremo L’attrice Rosa Diletta Rossi è pronta tornare per la seconda stagione dell’amatissima fiction di Canale 5: ecco tutto ciò che serve sapere.

È ormai tutto pronto per il grande ritorno in prima serata su Canale5 della fiction Maria Corleone 2, che vedrà l’attrice Rosa Diletta Rossi di nuovo protagonista nei panni della stilista cresciuta nella nota famiglia mafiosa. Ricordate come è finita la prima stagione? Per rinfrescare la memoria, ecco un breve recap: Maria Corleone e Luca Spada sono riusciti a salvare il piccolo Giovannino decidendo, alla fine, di crescerlo insieme. Luca ha deciso di cancellare il fascicolo su Maria e lei, in cambio, gli ha rivelato il luogo e il giorno dell’elezione del nuovo capo dei capi. Maria, dopo tutto ciò che è successo, ha deciso di lasciare Palermo e tornare a Milano proseguendo la carriera da stilista ma, durante l’inaugurazione del polo della moda, è stata vittima di un attentato. Cosa accadrà in questa seconda e attesissima stagione? Ecco qualche anticipazione.

Anticipazioni Maria Corleone 2, cosa vedremo nella nuova stagione

Nella seconda stagione di Maria Corleone, la protagonista è di nuovo alle prese alle prese con l’eredità mafiosa di suo padre, Don Luciano. Nonostante Maria abbia deciso di lasciare Palermo per dedicarsi alla carriera da stilista, tagliando tutti i ponti con il suo passato per ritrovare la serenità accanto a Luca e a Giovannino, il nome della sua famiglia continua ancora ad essere un peso enorme e ad avere conseguenze sulla sua vita.

Maria Corleone tenta in tutti i modi ad affermarsi nel suo lavoro nella moda ma il passato continua ad inseguirla, a tormentarla e a metterle i bastoni tra le ruote. Ciò che vedremo sarà quindi una donna fortemente divisa tra il legame con la sua famiglia, all’apparenza indissolubile nonostante la sua voglia di dimenticare tutto, e il desiderio di costruirsi un futuro con Luca e il figlio Giovannino.

Accanto a Rosa Diletta Rossi, nei panni della protagonista, vi saranno anche altri grandi attori del calibro di Fortunato Cerlino, Alessandro Fella, Federica De Cola, Aglaia Mora, Vittorio Magazzù, Denise Tantucci e Fabrizio Ferracane.

Maria Corleone 2, quante puntate sono e quando finisce

Gli episodi di questa nuova e imperdibile serie tv sono 8 (mostrati due a due per un totale di 4 puntate) che a partire da martedì 29 aprile andranno in onda ogni martedì sera alle ore 21.30 circa (salvo cambiamenti in corso d’opera). Questo il calendario completo della serie in onda su Canale 5:

Prima puntata – martedì 29 aprile 2025

Seconda puntata – martedì 6 maggio marzo 2025

Terza puntata – martedì 13 maggio 2025

Quarta puntata – martedì 20 maggio 2025 (finale di stagione).

Tutte le puntate saranno poi disponibili anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

