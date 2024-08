Mediaset rivoluziona Pressing: trasloco a Canale 5, chi sono i conduttori e cosa cambia La trasmissione sportiva di Italia 1 subirà grandi cambiamenti a partire dal prossimo 18 agosto: vediamo nel dettaglio tutte le novità.

Pressing a tra i talk show di approfondimento sul calcio più seguiti dagli italiani che amano rimane aggiornati sulla cronaca della domenica calcistica e sulle analisi delle partite fatte da opinionisti esperti. Se per lungo tempo (addirittura dal lontano 1990) il programma è andato in onda in seconda serata su Italia 1, con l’inizio del nuovo anno calcistico ripartirà tra grandi cambiamenti e un vero e proprio trasloco: scopriamo qualche dettaglio in più sulle novità che vedremo a partire dal 18 agosto.

Pressing passa su canale 5: chi lo condurrà

Ebbene sì, per il noto programma Pressing sono previsti grandi cambiamenti. La nuova annata calcistica sta per iniziare e il programma ripartirà domenica 18 agosto (con la prima giornata di Serie A) traslocando su canale 5. In altre parole, il talk show passerà sulla rete Mediaset ammiraglia, continuando ad andare in onda sempre di domenica in seconda serata, in particolare dopo La Rosa della Vendetta (che riprenderà da settembre).

Al timone del programma sono riconfermati Massimo Callegari e Monica Bertini, che conducono egregiamente il talk show dal 2021-2022. L’unico grande cambiamento rimane dunque il passaggio da Italia 1 (dove il programma è andato in onda dal 1990) a canale 5. Un esperimento in realtà già provato anche nel 2018. Su Italia 1 rimarrà invece l’appuntamento del lunedì in seconda serata con Sport Mediaset Monday Night.

Pressing: cosa vedremo

Il format del programma rimarrà quello di sempre, con i due conduttori e gli opinionisti in studio che terranno compagnia ai telespettatori con highlights, immagini, gol e commenti della giornata di calcio di Serie A. Come sempre sarà un’opportunità in più per gli appassionati di calcio di rimanere aggiornati e ascoltare le opinioni degli esperti del settore.

Pressing, tutti gli ospiti delle edizioni passate

Come ogni anno, anche questa nuova edizione di Pressing sarà caratterizzata dalla presenza di opinionisti esperti ed ex calciatori che commenteranno partite e risultati. Gli ospiti apparsi in studio negli ultimi anni sono stati davvero molti: Fabrizio Ravanelli, Carlo Pellegatti, Riccardo Trevisani, Fabrizio Biasin, Sandro Sabatini, Ivan Zazzaroni, Mario Sconcerti, Daniele Miceli, Massimo Mauro, Franco Ordine, Stefano Sorrentino, Andrea Ranocchia, Valter De Maggio, Umberto Zapelloni, Raffaele Auriemma Christian Panucci, Massimo Zampini, Graziano Cesari e molti altri. Anche questa nuova edizione non sarà dunque da meno.

Quando e dove vedere Pressing

Il talk show di calcio ripartirà domenica 18 agosto, in seconda serata su canale 5. Ogni puntata sarà poi visibile sia in diretta streaming che on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Un appuntamento imperdibile.

