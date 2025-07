Ore 14 Sera, Milo Infante punta ancora su Garlasco mentre i social sono in allerta: cosa vedremo Nella puntata finale del talk in versione Prime time si torna sulla morte di Chiara Poggi e le ultime novità nelle indagini: cosa vedremo

Ultimo appuntamento con Milo Infante e il suo Ore 14 Sera. Oggi, giovedì 3 luglio 2025, il giornalista andrà in onda su Rai 2 con la puntata finale del suo talk in versione Prime time, che ha ottenuto un ottimo successo negli ascolti. Nelle prime tre serate, infatti, il programma ha conquistato punte di share dall’8,6 raggiungendo oltre il milione di telespettatori, un dato che ha confermato il talk di Infante un prodotto vincente anche nella fascia serale e non solo pomeridiana. Nonostante i risultati più che soddisfacenti nei dati auditel, conduttore, ospiti e dinamiche sono stati ampiamente criticati sui social, specie perché il pubblico ha lamentato la mancanza di un contraddittorio in studio. Scopriamo tutti i dettagli e le anticipazioni di oggi.

Ore 14 Sera, anticipazioni e ospiti ultima puntata (3 luglio)

Milo Infante e tutti i suoi ospiti si preparano per chiudere in bellezza questa esperienza serale con Ore 14 Sera. Nell’ultima puntata del talk, come per le precedenti tre, verranno discussi e analizzati i casi di cronaca che in questi giorni stanno scuotendo il nostro Paese. Dalle ultime notizie sulla morte di Liliana Resinovich, con il gip di Trieste che ha escluso che la rottura della vertebra T2 della 63enne sia stata causata dal preparatore anatomico, rigettando così la richiesta di una perizia medico legale chiesta dagli avvocati di Visintin, agli aggiornamenti e novità sul Giallo di Villa Pamphili, dove hanno perso la vita Anastasia Trofimova e la figlia, la piccola Andromeda.

In studio, infine, si tornerà anche a parlare del Delitto di Garlasco, mentre nella villetta di via Pascoli, in cui 18 anni fa venne trovato senza vita il corpo di Chiara Poggi, le indagini dei Ris continuano senza sosta. Per Alberto Stasi è stata confermata la semilibertà, e nel frattempo dalle impronte analizzate non è emerso né sangue né DNA, nessuna traccia biologica utile per un confronto con Stasi o con il nuovo indagato Andrea Sempio. Infine, venerdì consulenti e periti torneranno a riunirsi a Milano per la terza tappa dell’incidente probatorio.

Quando e dove vedere Ore 14 Sera in tv e streaming (giovedì 3 luglio 2025)

Ore 14 Sera va in onda stasera in tv su Rai 2 con l’ultimo appuntamento in prima serata, a partire dalle ore 21:20. Lo streaming gratuito è disponibile live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, tramite app o sito ufficiale.

