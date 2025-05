Rai e Mediaset, palinsesti stravolti per la volata Scudetto tra Napoli e Inter: come cambia la programmazione Oggi venerdì 23 maggio 2025 va in scena l’ultima (decisiva) giornata del campionato di Serie A e la tv italiana si prepara a seguire le sfide di Inter e Napoli

A 90 minuti dalla gloria. Oggi venerdì 23 maggio 2025 va in scena l’ultima (e decisiva) giornata del campionato di Serie A, che assegnerà lo Scudetto della stagione 2024/25. L’Inter si gioca il tutto per tutto a Como e spera in un passo falso del Napoli che, impegnato al Maradona contro il Cagliari, può contare su un punto in più in classifica. La sfida a distanza tra nerazzurri e partenopei cambierà anche la programmazione Rai e Mediaset, che si preparano a seguire l’ultima di campionato con un palinsesto dedicato. Scopriamo tutti i cambiamenti e i dettagli.

Rai e Mediaset seguono la sfida Scudetto tra Inter e Napoli: la nuova programmazione

Oggi venerdì 23 maggio 2025 cala il sipario sul campionato di Inter e Napoli, che si giocheranno lo Scudetto negli ultimi 90 minuti di questa Serie A 2024/25. Stasera gli uomini di Inzaghi (impegnati nella finale di Champions League il prossimo 31 maggio) saranno allo Stadio Giuseppe Sinigaglia contro il Como di Fabregas e spereranno in buone notizie dal Maradona di Napoli, dove Conti e i suoi affronteranno il già salvo Cagliari. L’ultima giornata di campionato proseguirà poi nel weekend, ma l’ultima, decisiva, battaglia per lo Scudetto andrà in scena questa sera (calcio d’inizio alle 20:45) e cambierà anche la programmazione della tv.

Rai Sport, ovviamente, seguirà l’ultima partita di Inter e Napoli con un’edizione speciale de La Domenica Sportiva, in diretta a partire dalle 22:50 su Rai 2. In studio a Napoli, con Simona Rolandi, ci saranno Alberto Rimedio, Lele Adani ed Eraldo Pecci, mentre a Milano vedremo Laura Bart e Furio Zara con Mauro Bergonzi. In collegamento dal Maradona ci sarà Giacomo Capuano, mentre Alessandra D’Angiò sarà in Piazza del Plebiscito, dove è attesa la grande festa. A Como ci saranno invece Luca De Capitani e Thomas Villa, con Paolo Maggioni in collegamento da piazza del Duomo a Milano.

Anche Mediaset raddoppierà l’appuntamento di Pressing. Condotto da Massimo Callegari e Monica Bertini, il programma di approfondimento commenterà quanto successo nell’ultima giornata di campionato già stasera a partire dalle 0:10 su Canale 5. In studio ci saranno Alessio Tacchinardi, Massimo Mauro, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini e Graziano Cesari. In collegamento Fabrizio Biasin, Raffaele Auriemma e Franco Ordine, ma non mancheranno anche dirette dal centro di Napoli e di Milano.

Sky Sport seguirà la sfida a distanza tra Inter e Napoli con due studi speciali: a Napoli, in Piazza del Plebiscito, Sara Benci ospiterà Gianluca Di Marzio e Faouzi Ghoulam, mentre a Milano, in Piazza Duomo, ci sarà Cristiana Buonamano con Stefano De Grandis. Lo Speciale Campo Aperto analizzerà poi gli anticipi decisivi per l’assegnazione dello Scudetto; sabato e domenica tornerà invece la Casa dello Sport per seguire e commentare l’intera giornata di Serie A.

