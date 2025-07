Gerry Scotti ‘ribalta’ La Ruota della fortuna: nuovo orario e premio faraonico. Come cambia il programma A partire dal prossimo 14 luglio lo storico game show andrà in onda in access prime time e non mancheranno le novità nel format: tutti i dettagli

La Ruota della Fortuna si prepara a un cambiamento epocale. Come annunciato alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2025/26, infatti, il game show condotto da Gerry Scotti sbarcherà nell’access prime time di Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, non sarà solo l’orario a cambiare: in programma ci sarebbero tantissime novità destinate a stravolgere il format. Scopriamo cosa cambia e tutti i dettagli.

La Ruota della Fortuna in access prime time: la nuova fascia di Gerry Scotti

Le voci si rincorrevano ormai da mesi e alla fine è arrivata l’annuncio ufficiale: La Ruota della Fortuna debutta in access prime time. Come confermato alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per stagione 2025/26, infatti, Pier Silvio Berlusconi e i vertici del Biscione hanno deciso di puntare forte sullo storico game show e di affidare a Gerry Scotti una delle fasce orarie più ambite, proprio alle porte della prima serata. Il conduttore lombardo, che nelle ultime ore è stato al centro di diverse fake news relative al suo stato di salute, a partire dal prossimo 14 luglio La Ruota della Fortuna andrà dunque in onda alle 20:35 (al termine del TG5) e questa sarà la sua nuova collocazione. "Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall’estate dimostra la nostra determinazione" ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, che ha dimostrato di nutrire enorme fiducia in Gerry Scotti costringendo al ‘trasloco’ Paperissima Sprint (che passerà su Italia 1 nonostante i buoni risultati) e facendo slittare il ritorno di Striscia la Notizia addirittura a novembre per concedere alla Ruota ancora più spazio per imporsi in access, dove da settembre tornerà il dominatore Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi.

Come cambia La Ruota della Fortuna: tutte le novità del programma

Come anticipato, tuttavia, non sarà solo la fascia oraria a cambiare per La Ruota della Fortuna. In programma ci sarebbero tantissime novità che potrebbero stravolgere il format dello storico game show. Il vero e proprio colpo di scena sarà il gioco finale, con l’introduzione de La Ruota delle Meraviglie. La posta in palio sarà ancora più alta non ci sarà più un’automobile, bensì un premio massimo da ben 200mila euro a la possibilità di vincere un viaggio da sogno alle Maldive. Il regolamento, invece, rimarrà pressoché immutato: il concorrente pescherà tre buste contenenti altrettanti giochi di parole (dal 3+1 alle lettere lampeggianti e tanti altri) e avrà a disposizione 60 secondi per dare la risposta o dire ‘stop’ e passare alla busta successiva. L’appuntamento è fissato per lunedì 14 luglio, quando Gerry Scotti – affiancato da Samira Lui – farà il suo debutto alla guida de La Ruota della Fortuna in access prime time, a partire dalle ore 20:35 su Canale 5.

