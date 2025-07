Io Sono Farah, parte il ‘nuovo’ Terra Amara di Canale 5. Quando inizia, cast e di cosa parla Spazio a una nuova serie turca ad alta tensione nel daytime del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset: trama, cast, orario e quante puntate sono

Mediaset punta ancora sulla Turchia. Dopo il clamoroso successo di Terra Amara, infatti, una nuova dizi sta per sbarcare nel daytime del pomeriggio di Canale 5. Si tratta di Io sono Farah, il cui trailer è già stato mandato in onda attirando l’interesse del pubblico. Scopriamo tutti i dettagli della nuova serie turca del Biscione, dalla trama al cast al numero di puntate.

Io sono Farah, la nuova serie turca di Canale 5

A quasi tre anni dal debutto di Terra Amara in Italia (vero e proprio fenomeno televisivo con ascolti da record per oltre due anni), Mediaset ha deciso di continuare a puntare sulle serie turche per il daytime di Canale 5, dove a breve sbarcherà Io sono Farah. Il trailer– come detto – è già stato diffuso e la nuova dizi promette scintille. Io sono Farah (titolo originale Adım Farah) è l’adattamento turco della serie televisiva argentina del 2017 La chica que limpia. In patria è andato in onda su Fox nel 2023, mentre in Italia arriverà su Canale 5 a partire dalla prossima settimana.

Io sono Farah racconta la storia di Farah Erşadi, una ragazza iraniana di 28 anni che, dopo essere fuggita in Francia, è costretta a rifugiarsi a Istanbul, accettando di lavorare in nero come donna delle pulizie per pagare le cure al figlio Kerimşah, affetto da una rara malattia. Dopo avere assistito a un omicidio, però, la sua vita viene stravolta. La mafia è sulle sue tracce e lo spietato gangster Tahir Lekesiz deve eliminarla, ma un colpo di scena gli farà cambiare idea.

Il cast, i volti noti: la star è Demet Özdemir

Nel cast di Io sono Farah ritroveremo tanti volti noti che il pubblico italiano ha imparato ad amare in alcune delle produzioni turche più famose arrivate nel Bel Paese. La protagonista Farah è interpretata infatti da Demet Özdemir, vista in DayDreamer – Le ali del sogno e in My Home My Destiny. Engin Akyürek (visto su Netflix in Back Money Love) veste i panni di Tahir Lekesiz. Nel cast sono presenti anche Feyyaz Duman (La forza di una donna), Senan Kara (My Home My Destiny) e Lale Başar (Mr. Wong – Lezioni d’amore).

Quando e dove vedere Io sono Farah (da lunedì 28 luglio 2025)

La nuova serie turca Io sono Farah andrà in onda su Canale 5 tutti i giorni a partire da lunedì 28 luglio 2025. Appuntamento nel daytime pomeridiano della rete ammiraglia Mediaset alle ore 15:45. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove saranno disponibili tutti gli episodi subito dopo la messa in onda.

