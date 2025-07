Ufficiale: Veronica Peparini torna ad Amici. Perché la nuova prof farà bene al talent (ma non alla Celentano) La ballerina e moglie di Andreas Muller è pronta a rifare il suo ingresso nella Scuola di Maria De Filippi. E già si prevedono scontri di fuoco con la collega. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Adesso è ufficiale. Veronica Peparini tornerà a vestire i panni dell’insegnante di ballo, ad Amici, nella nuova stagione 2025 al via tra pochissime settimane. La ballerina era già stata protagonista, anni fa, riscuotendo parecchio successo tra il pubblico e gli allievi. E ora tornerà per dare uno scossone al talent di Maria De Filippi, con il solito carattere granitico e la promessa (immaginiamo) di scontri senza esclusione di colpi con la collega Alessandra Celentano. Perché le due insegnanti non sono mai andate d’amore e d’accordo. E i presupposti per un’annata ‘di fuoco’ ci sono davvero tutti. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Amici 25, il ritorno ufficiale di Veronica Peparini

Fuori Deborah Lettieri e dentro l’ex Veronica Peparini. Così Amici si prepara a cambiare volto, nella nuova stagione al via tra poche settimane. Con il ritorno ufficiale di un nome amatissimo del talent, al posto di un’insegnante, la Lettieri, che nell’edizione passata non ha mai davvero convinto. Ora tocca a Veronica dunque, che torna a vestire i panni della prof. dopo aver vissuto un amore travolgente con l’ex allievo Andreas Muller, poi sposato (lo scorso 14 luglio) e padre delle due gemelline della coppia, Penelope e Ginevra.

Insomma, la Peparini arriverà ad Amici con un bagaglio di esperienze molto più ampio, e la promessa di dare una scossa vera alle dinamiche interne del programma. Sia per via del suo carattere spigoloso e forte, è ovvio, che per la grande competenza dimostrata già in passato nello show di Maria De Filippi.

Perché Veronica Peparini può ‘rivoluzionare’ Amici

Ma i vantaggi dell’approdo di Peparini ad Amici non si esauriscono qui. Perché la nuova prof. di ballo ha un seguito social piuttosto importante (e fedelissimo) che senza dubbio si tramuterà in legioni di fan pronti a seguire ogni singola puntata del talent. Poi c’è la presenza scenica, e l’abitudine di Veronica a dare spettacolo davanti alle telecamere. Ma soprattutto, non va sottovalutato un fattore chiave, cioè la rivalità preannunciata tra la Peparini e Alessandra Celentano.

È infatti noto che tra le due insegnanti non corre buon sangue. Lo ha pure dimostrato, di recente, una dichiarazione della Celentano nel podcast di Marcello Sacchetta. Che ha chiamato in causa, pur senza fare nomi, l’amore tra Peparini e Muller, nato proprio ad Amici. "Io la trovo proprio una cosa fuori luogo, sbagliata", ha sentenziato la maestra, "io parto proprio agli albori che non deve neanche balenarti nell’anticamera del cervello". Insomma, i presupposti per le scintille ci sono tutti. Ne vedremo senza dubbio delle belle.

Amici: chi saranno i prof. di ballo della nuova edizione

Stando al settimanale Chi, l’intera squadra dei prof. di ballo di Amici dovrebbe essere ormai definita. Oltre a Veronica Peparini, che sostuità come detto Deborah Lettieri, rivedremo anche Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Quanto agli insegnanti di canto, mancano ancora certezze assolute. Ma è molto probabile, in ogni caso, la riconferma dei soliti Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

