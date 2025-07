Sarabanda, l’Uomo Gatto spara a zero su Enrico Papi e gli autori: “Non tornerò, non mi hanno rispettato” Lo storico campione del quiz musicale si è espresso sulla nuova edizione attualmente in onda, lasciandosi andare anche a un duro sfogo: cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

L’idea di riportare il noto quiz musicale Sarabanda sul piccolo schermo nella sua versione originale si sta rivelando vincente, e il pubblico sembra apprezzare sempre di più questo tuffo nel passato con Enrico Papi alle redini di un gioco che per molti anni ha appassionato gli italiani. E guardando proprio alla storia, impossibile parlare di Sarabanda senza citare l’Uomo Gatto, ovvero Gabriele Sbattella, uno dei più famosi e iconici campioni del gioco, al quale ha partecipato tra il 2002 e il 2003. Di recente, proprio in occasione del grande ritorno del quiz, Sbattella ha deciso di dire la propria su questa nuova edizione, lasciandosi andare anche a un duro sfogo contro Enrico Papi e gli autori del programma: ecco le sue parole.

Sarabanda, ecco cosa pensa l’Uomo Gatto della nuova edizione

Con il grande ritorno di Sarabanda su canale 5, l’Uomo Gatto ha deciso di esprimersi attraverso i social rivelando ai tanti fan cosa pensa di questa nuova e rinnovata edizione, sempre condotta da Enrico Papi. "Quello che ho visto non mi è dispiaciuto, è tornato un classico dei giochi a premi di Mediaset. Molto bello lo studio, molto più colorato e allegro e bravi i concorrenti. Per il momento posso dare un sei a questa prima domanda. Ho visto che hanno fatto più di due milioni di telespettatori, ma sarà la curiosità della prima puntata o no?", ha detto Sbattella dopo il debutto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il giorno seguente, l’Uomo Gatto è poi tornato a parlarne facendo una valutazione sugli ascolti registrati. "Comincio con il dirvi che gli ascolti di Sarabanda della puntata di ieri sono in calo rispetto alla puntata di esordio. 2.079.000 spettatori. Un leggero calo, sia dal punto di vista dei telespettatori, che dal punto di vista dello share. Infatti, è stato registrato un 18,3%. E quindi un piccolo calo c’è stato".

Sarabanda, l’Uomo Gatto: "Ecco perché non tornerò"

E con il debutto della nuova edizione di Sarabanda sono stati tanti i fan storici a chiedere all’Uomo Gatto se ci sarà la possibilità di rivedere anche lui all’interno del gioco. La risposta del campione, particolarmente dura sia nei confronti di Enrico Papi che degli autori del programma, ha però sorpreso tutti. "Allora, molti mi chiedono se andrò a questa versione del programma. Ragazzi, la risposta, mi dispiace dirvelo, è no. Voi tutti avete visto nei video delle puntate di Sarabanda che si trovano su Facebook, su YouTube, si trovano su altre piattaforme di video on demand. Avete visto come sono stato trattato", ha dichiarato Sbattella senza mezzi termini.

Poi la spiegazione di quanto accaduto: "Mi hanno preso per quello che non ero, giochi dove io dovevo essere messo alla berlina e loro dovevano uscirne vincenti. Signori, in nome dell’audience queste cose non si fanno. Non mi risulta che Gerry Scotti e Gabriele Corsi abbiano fatto cose del genere. Mi rispettavano, cosa che però quel conduttore e i suoi autori non hanno fatto. Quindi, signori, ve lo dico fin da adesso, la risposta ad un’eventuale chiamata sarà no. Ma poi, se dovessero insistere, beh, ragazzi, lì sparerò una bella cifra di ingaggio. Eh sì, ragazzi, le cose belle costano".

Potrebbe interessarti anche