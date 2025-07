Mediaset cambia tutto, il nuovo palinsesto: 'La forza di una donna', Enrico Papi e zero repliche A partire dalla prossima settimana Sarabanda sbarcherà nella fascia preserale e insieme a La Ruota della Fortuna andrà in onda tutti i giorni: la programmazione

I primi segnali di "rivoluzione" sono più che incoraggianti e Mediaset non ha intenzione di non fermarsi qui. Proprio come annunciato dall’ad Pier Silvio Berlusconi, infatti, il palinsesto di Canale 5 andrà incontro a vari cambiamenti: dopo il boom de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in access prime time sarà la volta di Sarabanda. Lo storico game show musicale di Enrico Papi scarcherà nella fascia preserale della rete ammiraglia Mediaset e, proprio come La Ruota, andrà in onda tutti i giorni, in un’estate senza repliche. Scopriamo tutta la nuova programmazione nel dettaglio.

Palinsesto Mediaset, arriva Sarabanda: stop alle repliche

Pier Silvio Berlusconi lo aveva annunciato alla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti per la stagione 2025/26 e i vertici Mediaset sono stati di parola: quest’anno Canale 5 farà le cose in grande e lo farà già a partire dall’estate. Niente repliche e puntate inedite tutti i giorni: dopo gli ottimi ascolti registrati da Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna in access prime time (con il "trasloco" di Paperissima Sprint su Italia 1), infatti, a partire dalla prossima settimana anche la fascia preserale verrà rivoluzionata dall’arrivo di Enrico Papi e il ritorno di Sarabanda. Lo storico quiz show musicale andrà a sfidare Pino Insegno e Reazione a Catena e, proprio come La Ruota, andrà in onda 7 giorni 7. Un cambio di rotta rispetto agli ultimi anni dalle intenzioni ben chiare in casa Mediaset: stop alle repliche e ai film a basso rendimento, spazio agli inediti. A partire da lunedì 21 luglio il preserale di Sarabanda spalancherà le porte al TG5 e quindi a La Ruota della Fortuna e così sarà fino a novembre, con Striscia la Notizia "rimandato".

La nuova programmazione di Canale 5: cosa cambia

Il prossimo 21 luglio, dunque, il palinsesto di Canale 5 verrà stravolto dal ritorno di Sarabanda. Lo show condotto da Enrico Papi sbarcherà nella fascia preserale, prendendo il posto de La forza di una donna e di Caduta Libera – Estate. Per i fan della soap opera turca, tuttavia, non c’è da disperarsi, anzi. Visti gli ottimi ascolti delle ultime settimane (con picchi anche del 24% di share), Mediaset ha deciso di puntare forte sulla dizi che, in occasione del gran finale, raddoppierà e addirittura triplicherà. In onda dalle 15:45, a partire da oggi La forza di una donna andrà in onda fino alle 18:45 e alla fascia preserale con tre episodi consecutivi che terranno compagnia al pubblico di Canale 5 per tutto il pomeriggio.

