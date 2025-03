Myrta Merlino verso l'addio a Pomeriggio 5, una star della Rai pronta a sostituirla. Di chi si tratta Gli ascolti di Pomeriggio 5 non danno segni di miglioramento e presto, Myrta Merlino, potrebbe essere sostituita. Un volto della Rai potrebbe sostituirla

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Pomeriggio 5 non è più lo stesso da quando Barbara d’Urso è andata via, e questo è un dato di fatto, soprattutto in ambito ascolti. Con Myrta Merlino al timone, il programma pomeridiano in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, alle ore 17:05, circa, ha subito un calo notevole. Mediaset le ha provate davvero tutte per risollevare un po’ lo share, dal cambio di ospiti, alle tematiche trattate, ma niente, non ci sono cenni di miglioramento (neanche minimi). Come se non bastasse, la conduttrice partenopea è solita prendere dei lunghi giorni di ferie, una cosa che, secondo alcune indiscrezioni, starebbe infastidendo molto i vertici dell’azienda. La posizione di Merlino non è delle migliori, tanto che, per la prossima stagione si pensa di non riconfermarla. Inoltre, sembra che ci sia già un nome che potrebbe sostituirla (e non proviene da Mediaset bensì dalla Rai). Scopriamo insieme di chi si tratta.

Myrta Merlino – Pomeriggio 5, è addio?: Serena Bortone potrebbe sostituirla

La poltrona di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 trema. C’è insoddisfazione in ambito di share e auditel e la sua esperienza sulla rete ammiraglia potrebbe essere giunta al capolinea. Dopo ben quindici anni con Barbara d’Urso, il cambio di conduzione non ha dato i risultati auspicati. Gli ascolti sono molto più bassi rispetto alle precedenti edizioni e il pubblico sembra non averla proprio accolta a pieno. A causare un ulteriore malcontento tra i vertici dell’azienda (secondo alcune voci) sono le numerose ferie di cui la conduttrice usufruisce. Se queste indiscrezioni dovessero verificarsi, Mediaset starebbe già pensando alla possibile sostituta, che arriverebbe dalla Rai. Si tratta di Serena Bortone, conduttrice di programmi di successo come Oggi è un altro giorno su Rai 1 e Che sarà su Rai 3. Bortone, attualmente non è impegnata in alcun progetto televisivo ma è impegnata solo in radio e come scrittrice.

Palinsesti Mediaset 2025/2026: Myrta Merlino ci sarà?

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, quindi prendete questa notizia con le pinze e non datela per certa. Non è arrivata alcuna conferma ufficiale o smentita da parte di Mediaset. Non è certo se ci sarà un cambio alla conduzione di Pomeriggio 5 per la stagione 2025/2026, ma l’ipotesi non è da escludere. Se gli ascolti non miglioreranno, o non daranno neanche un minimo cenno di ripresa, l’azienda potrebbe seriamente valutare un nuovo volto per il programma. Resta da vedere se queste voci si concretizzeranno o se Myrta Merlino riuscirà a mantenere il suo ruolo.

