Myrta Merlino, l'appartamento in stile urban chic con affaccio sui tetti di Roma: dove vive La padrona di casa di Pomeriggio Cinque vive nella capitale in un ampio loft con uno splendido terrazzo pieno di verde e dalla vista mozzafiato.

Ultimo appuntamento settimanale con Pomeriggio Cinque. Oggi, venerdì 28 febbraio 2025, il talk pomeridiano di Canale 5 termina la sua consueta messa in onda, e la padrona di casa, Myrta Merlino, darà appuntamento ai suoi telespettatori lunedì 4 marzo. La conduttrice è molto amata dal pubblico, con cui condivide spessissimo anche tanti attimi della sua vita privata. Sui social, infatti, dove è seguita da oltre 117mila follower, pubblica foto e video delle sue attività quotidiane, feste, momenti con il compagno Marco Tardelli e tante immagini della sua casa romana. La giornalista di origine napoletana, vive da anni nella Capitale per via dei suoi numerosi impegni professionali: il suo appartamento, un loft su due piani, si trova a ridosso del Pantheon, tra il rione Colonna e il rione Pigna. Scopriamo come è fatto.

Il loft romano di Myrta Merlino: stile urban chic e vista da urlo sulla Capitale

Myrta Merlino vive a Roma, nel pieno centro storico della città insieme al compagno Marco Tardelli e ai loro cani. Il suo appartamento in stile urban chic è diviso su due piani: nel primo, con pavimenti in parquet chiaro, a farla da padrone è il grande spazio living. Qui si trovano due divani sui toni del grigio con tanti cuscini colorati, un tavolino da caffè in legno intagliato, e un enorme tavolo in cristallo per ospitare le cene con gli amici con sedie bianche e tappezzeria rossa.

Sulle pareti, nelle librerie e sulle mensole quadri dai colori sgargianti, oggetti di design, vasi di fiori e tante foto. La cucina, divisa dal resto degli ambienti da una porta in vetro fumè, ha una grande penisola al centro, ed è dotata di ogni comfort. Sempre dal soggiorno, poi, una scala in ferro battuto, iper moderna, porta al piano superiore, la mansarda, luogo da dove Myrta Merlino ha spesso fatto le sue dirette e video, soprattutto durante il lockdown. Da qui si accede anche al grande terrazzo affacciato sui tetti di Roma: tante piante, un divanetto verde e una vista mozzafiato.

