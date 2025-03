Luxuria contro Luzzi, scontro di fuoco a Pomeriggio 5: "Tu con Madonna? Pensavo le facessi le pulizie a casa" Mentre la Luzzi era intenta a raccontare nel salotto della Merlino della sua esperienza lavorativa al fianco di Madonna, Luxuria le ha lanciato una provocazione

Un nuovo battibecco in diretta televisiva ha acceso il pomeriggio di Canale 5. Giovedì, durante Pomeriggio Cinque, Vladimir Luxuria ha lanciato una frecciata velenosa a Beatrice Luzzi, scatenando un acceso scambio di battute. L’episodio si inserisce in una lunga serie di scontri verbali che hanno visto protagonista l’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello, che in passato si era già scontrata con Luxuria su temi controversi.

La battuta velenosa di Vladimir Luxuria a Pomeriggio 5

L’occasione del confronto è stata una discussione sul ritorno sulle scene di Madonna. Myrta Merlino ha colto l’opportunità per ricordare il passato cinematografico di Beatrice Luzzi, menzionando il film Travolti dal destino, remake del classico di Lina Wertmüller, in cui l’attrice recitò accanto alla popstar. Beatrice Luzzi ha confermato la sua esperienza nel film con una battuta: "Ho fatto un film con lei, sì. L’unico film che ho fatto". A quel punto, Vladimir Luxuria ha interrotto con una frase pungente: "Pensavo le avessi fatto le pulizie di casa, invece ci hai fatto un film. Bello…".

La reazione di Beatrice Luzzi

L’attrice non ha raccolto la provocazione in modo aggressivo, ma ha scelto di rispondere con ironia: "Le pulizie di casa non le so fare", ha detto sorridendo, spegnendo subito il fuoco della polemica. Nonostante l’attacco ricevuto, Luzzi ha proseguito la sua narrazione, raccontando un aneddoto su Madonna: "Girammo in Sardegna. Io ero nel pieno della popolarità dovuta a Vivere, perché era il 2001, e dalle finestre delle scuole si affacciavano questi ragazzi e mi chiamavano. A un certo punto lei si gira e, in modo sgrammaticato, mi fa: ‘Ma tu chi cacchio sei?'".

Il passato tra le due opinioniste

L’episodio ha confermato ancora una volta il carattere forte di Beatrice Luzzi, già nota per i suoi scontri verbali in diverse occasioni televisive. Nonostante le provocazioni, l’attrice ha saputo mantenere il controllo e affrontare l’attacco con eleganza, senza lasciarsi trascinare nella polemica.

D’altronde, non è la prima volta che tra lei e Vladimir Luxuria scoppia un acceso confronto. Già lo scorso settembre, le due si erano scontrate duramente a causa di alcune dichiarazioni di Luzzi su Shaila Gatta nel contesto del Grande Fratello. Quello tra Beatrice Luzzi e Vladimir Luxuria sembra essere un duello destinato a ripetersi, soprattutto in un contesto televisivo che alimenta i confronti e le divergenze di opinione. Di certo, questo battibecco ha già fatto discutere e continuerà a tenere banco nel mondo dello spettacolo.

