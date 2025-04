Papa Francesco, i cambi di programmazione della Rai: stop anche a Obbligo o verità di Alessia Marcuzzi Tutte le trasmissioni e i film in onda oggi sulle reti Rai in omaggio al ricordo del Pontefice venuto a mancare questa mattina: dai Rai 1 a Rai Radio 2.

La scomparsa di Papa Francesco, avvenuta questa mattina presto, ha sconvolto il mondo intero. La TV italiana partecipa al cordoglio con omaggi e trasmissioni in suo ricordo lungo tutta la giornata odierna. In particolare scopriamo i cambi di programmazione della Rai che ha deciso anche di sospendere la pubblicità radio e tv per 24 ore in segno di cordoglio.

I cambi di palinsesto della Rai per la scomparsa di Papa Francesco

Il ricordo di Papa Francesco è proseguito con il Tg1 delle 13:30 e lo speciale delle 14:00. Inoltre alle 16:30 ci sarà Alberto Matano con La vita in diretta durante cui la figura di Bergoglio sarà ampiamente ricordata. L’omaggio proseguirà con A sua immagine alle 18:40, nell’edizione delle 20:00 del Tg1 e poi con Porta a Porta di Bruno Vespa alle 20:30. E ancora: il Tg Flash di mezzanotte e la fiction La Bibbia. Su Rai 2 il ricordo del Papa è iniziato con lo speciale delle 10:00 del Tg2 poi alle 11:15 è andato in scena il film Sulle mie spalle. Ci sono stati poi altri due speciali, alle 13:00 e alle 13:30 e poi alle 15:20 è andato in onda il film Il Sogno di Francesco. Ancora uno speciale del Tg2 delle 16:45 e poi la fiction La Bibbia alle 19:00. Segue poi il Tg2 e il Tg Post per poi scoprire meglio la vita del Santo Padre con il documentario In viaggio in onda alle 21:30. Segue il film Lourdes alle 22:50. Non andrà in onda come previsto quindi la puntata finale di Obbligo o verità di Alessia Marcuzzi. Su Rai 3 l’omaggio al Pontefice è iniziato con il Tg3 delle 12.00, Passato e Presente alle 13.00, Geo alle 13:40, il Tg regione e quello nazionale, rispettivamente alle 14:00 e alle 14:20. Poi il Tgr diretta Giubileo alle 14.45 e alle 17:00 il film Il cammino di Santiago. Stasera alle 20:35 va in onda il film Fatima e La bottega dell’orefice alle 22:20.

Gli altri canali Rai e Rai Radio 2

Su Rai Storia e Rai5 andranno in onda spazi di approfondimento e musica classica. In particolare, su Rai 5, alle 15:45, lo Speciale Il Papa incontra gli artisti. Su Rai Cultura dopo la serie Divini devoti andrà in onda la Messa da Requiem di Verdi diretta da Antonio Pappano con l’Orchestra di Santa Cecilia e la Sinfonia n. 2 di Mahler "Resurrezione" diretta da Fabio Luisi con l’Orchestra Rai. Questa mattina su Rai Radio 2 vanno in onda approfondimenti e interviste con teologi, vaticanisti e artisti con un ricordo speciale anche a opera di Carlo Conti nello Speciale con Tommaso Labate e Max Cervelli. Dalle 17 alle 19:30 Serena Bortone avrà ospiti giornalisti, scrittori, artisti che hanno conosciuto personalmente Papa Francesco.

