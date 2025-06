Enrico Mentana, parole d’addio a La7 e il web va in tilt: “Direttore, non ti azzardare” Da 15 anni alla guida del telegiornale, il conduttore ha pubblicato un post criptico sul suo futuro scatenando la reazione del web: cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Enrico Mentana "minaccia" il pubblico di La7. Da 15 anni al timone del telegiornale della rete di Urbano Cairo, infatti, il direttore del Tg La7 ha pubblicato sui social un post criptico riguardo il suo futuro. "Devi capire quando è il momento di staccare" ha scritto Mentana; la reazione (preoccupata) del web non si è fatta attendere. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Enrico Mentana lascia il Tg La7? La parole che fanno pensare all’addio

"Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del Tg La7. Un grande viaggio, anche per me che pure avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5, e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1". Con queste parole Enrico Mentana si è aperto sui social, ripercorrendo brevemente le esperienze più significative della sua carriera in un post pubblicato oggi pomeriggio su Instagram. Il direttore del Tg La7 ha parlato di anni "intensissimi ed esaltanti", tutti "affrontati come fosse stato ‘per sempre’, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo". Poi, però, ha condiviso un bilancio personale che ha fatto tremare i seguaci della rete di Urbano Cairo: "Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo". Che si tratti di un preludio a un addio o meno (il suo contratto scade nel giugno del 2026), il direttore del Tg La7 sta sicuramente pensando al passato e, soprattutto, al suo futuro al timone del telegiornale, reso celebre dalle sue "maratone" e con un pubblico fedelissimo, come dimostrato dalle reazioni sul web.

La reazione dei social: monta la preoccupazione sul web

Le parole dal sapore di addio al telegiornale – come detto – hanno scatenato la preoccupazione dei social. Come dimostrato dai numerosi commenti al post pubblicato da Enrico Mentana, infatti, il pubblico non è pronto a fare a meno del ‘suo’ direttore. Cristina Parodi ha guidato la marea di appassionati ("Ma tu Enrico non azzardarti ad abbandonare, please") che si è fiondata a commentare. "Non puoi assolutamente abbandonarci in questi tempi cupi", "Non facciamo scherzi", "L’unico tg che guardiamo", e ancora: "Va tutto una me**a, non puoi abbandonarci alla viglia della terza guerra mondiale". Ezio Greggio ha invece fatto gli auguri a Mentana per l’incredibile traguardo raggiunto: "Grande Chicco!".

