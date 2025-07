Alessia Marcuzzi tradita dal suo fidanzato: per lei cambia tutto Ecco i segreti dietro il film con la Marcuzzi: dalla serie TV mai realizzata, alla grande diva francese presente nella pellicola, fino alla storia tra Alessia e Sermonti.

In Un amore di strega, Alessia Marcuzzi interpreta Carlotta, una ragazza solare ma insicura che lavora con sua madre nell’attività di famiglia, organizzando matrimoni in una splendida villa. La sua vita viene sconvolta il giorno del suo trentesimo compleanno, quando rientra a casa prima dal lavoro e sorprende il fidanzato Riccardo, interpretato da Pietro Sermonti, a letto con un’altra. Sconvolta, Carlotta vaga per la città finché non incontra un misterioso negoziante che le regala un paio di scarpe rosse col tacco altissimo. Poco dopo, viene colpita da un fulmine sotto la pioggia. Il giorno seguente, strane cose iniziano ad accadere intorno a lei: oggetti che si muovono da soli, desideri che si avverano, e due corvi parlanti che la osservano. Carlotta scopre così di essere una strega.

Un amore di strega va in onda stasera stessa, su La 5, alle 23:25.

