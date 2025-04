Obbligo o verità, le pagelle: Caterina Balivo rompiscatole (7), Marcuzzi e Facchinetti sono ex da invidia (8)

Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

Lunedì 14 aprile, in prima serata su Rai Due, nuovo appuntamento con il talk game show guidato da Alessia Marcuzzi, Obbligo o Verità. Un programma che non ha finora portato gli ascolti sperati alla seconda rete Rai in una serata, il lunedì, in cui il programma ha una concorrenza difficile da battere, stasera su Canale 5 The Couple, il nuovo reality con Ilary Blasi e su Rai Uno le nuove puntata del sempre fortissimo Ulisse, di Alberto Angela. Anche questa sera comunque, Alessia Marcuzzi può contare su un notevole parterre di ospiti. A sedersi al tavolone pronti a mettersi in gioco tra obblighi divertenti e verità scomode tutte da svelare, arrivano negli studi di Rai Due: Paola Barale, Filippo Bisciglia, Cristina D’Avena, Francesco Facchinetti, Caterina Balivo, Pierluigi Pardo, Tommaso Cassissa, il direttore d’orchestra Enrico Melozzi, senza dimenticare la presenza consueta del "guastatore" Herbert Ballerina.

Scopriamo come è andata questa lunga serata di gioco, leggerezza e rivelazioni, con le pagelle della puntata del 14 aprile di Obbligo o Verità.

Obbligo o Verità, pagelle lunedì 14 aprile 2025

Francesco Facchinetti imbarazza la ex, voto: 8. Di una sincerità disarmante. E’ quello che lo spettatore, e anche gli ospiti intorno al tavolo di Obbligo o Verità hanno pensato durante il "Solo Tu" che ha visto come protagonista Francesco Facchinetti, tanto che a un certo punto, anche uno come Herbert Ballerina, che scherza davvero su tutto, non ha trovato la battuta giusta e l’ha sostituita con un "io sono ammirato da questa persona", seguito da un coro di "anche io" degli altri presenti. Di certo chi più che ammirata è rimasta spiazzata, in alcuni passaggi dell’intervista è stata Alessia Marcuzzi, visto che il suo ex e padre della figlia Mia, ha ammesso molto candidamente di aver fatto molti errori nel passato e di aver fallito nelle relazioni, e che se tornasse indietro si imporrebbe di prendersi il tempo necessario a sistemare le situazioni in cui si è trovato e non si è preso troppa cura. In entrambi i passaggi della conversazione, Alessia Marcuzzi appare un po’ spiazzata, e apre subito la conversazione agli altri presenti al tavolo in modo da spegnere una certa atmosfera creatasi in cui forse c’è anche un pochino di imbarazzo. Subito dopo comunque, i due ex, scherzano sul ruolo di padre e madre, con Facchinetti che si diverte a prendere in giro lo spirito materno della conduttrice e lei che risponde ridendo "non mi fare parlare".

Alessia Marcuzzi e il rapporto con gli ex, voto: 8. E’ cosa risaputa, ma stasera l’abbiamo vista in azione questa preziosa qualità che ha Alessia Marcuzzi di mantenere rapporti più che civili, di affetto, con gli ex. Con Francesco Facchinetti non nasconde la confidenza, la complicità e l’affetto che, non proprio ovviamente, ancora li lega. Tutto che salta all’occhio, ovviamente, più nei momenti più giocosi, ma anche nei passaggi che abbiamo raccontato, più spiazzanti, è evidente parecchia reciproca comprensione. Brava Alessia, dovresti pensare a creare un corso per insegnare a tutti i tuoi segreti in caso di rottura, visto che poi, alla fine, i risultati in termini di serenità sono questi..

Filippo Bisciglia , voto: 8. Altro protagonista della puntata di Obbligo o Verità di lunedì 14 aprile è stato Filippo Bisciglia, il popolare volto di Temptation Island si è messo in gioco a 360 gradi, buttandosi negli obblighi più divertenti e raccontandosi svelando ogni verità che gli veniva richiesta. Abbiamo scoperto questa sera, per esempio, che Bisciglia è un imitatore niente male: da Califano a Ramazzotti se l’è cavata più che bene. Poi abbiamo anche scoperto che, all’età di 16 anni, in seguito a un grave incidente in motorino, ha vissuto un’esperienza di premorte e dice di avere ancora i brividi quando ne parla: "Quando vi raccontano di quella luce bianca che si vede, è così. Io l’ho vista. Mi ricordo che ho iniziato a parlare con Dio, a dirgli ‘io ho solo 16 anni’. Poi ho chiesto a mio nonno che era morto da poco di salvarmi, e quando ho aperto gli occhi, mi sono ritrovato davanti mio padre in lacrime". Un racconto molto toccante, unito ad altri momenti in cui ironizza su se stesso, sul suo essere eterno secondo, sulla scaramanzia e molto altro.

Caterina Baliva rompe le scatole, voto: 7. Bisognava fare un applauso, anzi di più, una standing ovation a Caterina Balivo, quando ha raccontato, rispondendo a una domanda che le chiedeva si un’ingiustizia subita, che una cosa che ancora le fa venire rabbia a pensarci è che, quando ha partorito sua figlia Cora, al lavoro, cioè in Rai, non le è stato consentito di allattare, cosa che la metteva davanti alla scelta tra tornare al lavoro e allattare la figlia, una vera ingiustizia. Però l’applauso se lo merita perché aggiunge che un anno dopo, quando un’altra collega partorisce, le viene consentito di allattare al lavoro, e questo perché: "Per quanto ho rotto le scatole io".

Cristina D’Avena non si sbottona, voto: 5. Non si può non provare simpatia per Cristina D’Avena, ma questo voto è motivato dal fatto che nel rispondere alle domande sulla sua vita privata, che sicuramente hanno incuriosito i tanti fan, è stata un po’ poco generosa, Un’ esempio? Ci butta lì che in passato un ex fidanzato l’ha tradita con la sua migliore amica senza aggiungere altro, mentre dice di essere fidanzata ma aggiunge solo "da un po’ di tempo" e con un uomo che "vive in Italia". Non si fa così, dai su.

