Enrico Mentana: l’ex moglie (furiosa con Fagnani), il figlio famoso e la ‘faida’ con Lilli Gruber e Gabanelli Dalle iconiche maratone alla ‘guerre’ con le colleghe fino al matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula e la vita privata: la storia del direttore del Tg La7

Enrico Mentana è il vero e proprio simbolo del Tg La7, di cui ha assunto la direzione nel 2010. Il prossimo 2 luglio saranno 15 anni al timone del telegiornale della rete di Urbano Cairo e – dopo avere pubblicato un post che sta facendo ‘tremare’ il web– Mentana potrebbe essere arrivato ai saluti. Tra le seguitissime "maratone", edizioni del telegiornale entrate nella storia, ma anche liti e sfottò in diretta tv, la carriera (e la vita privata) di Enrico Mentana è sempre stata sulla bocca di tutti. Scopriamo tutta la sua storia.

Enrico Mentana: i momenti iconici del Tg La7

Come ricordato da lui stesso in un post condiviso sui social, dopo 9 anni da redattore al Tg1 e la fondazione del Tg5 (guidato per 12 anni), il 2 luglio del 2010 Enrico Mentana si è insediato alla direzione del Tg La7. Nel corso degli anni il giornalista milanese è diventato il vero e proprio simbolo del telegiornale della rete di Urbano Cairo, tra edizioni che hanno segnato un’epoca e siparietti indimenticabili. Dai collegamenti esilaranti con Paolo Celata alla pensione del suo predecessore Armando Sommajuolo (il cui annuncio del ritiro fu definito da Mentana "l’unica esclusiva" avuta dal collega), al Tg La7 non è mai mancato il pepe. Celebri sono state anche alcune ‘liti’ con colleghi, l’ultima delle quali con Lilli Gruber, che accusò Mentana di "incontinenza" e di dilungarsi troppo con il suo tg, cedendo la linea a Otto e mezzo alle "otto e 46". Indimenticabili anche i botta e risposta nel corso degli anni con Milena Gabanelli, con la quale non è proprio mai corso buon sangue. Dai numerosi inviti rifiutati (famoso il "se proprio devo…" della conduttrice prima di prendere parte a una ‘maratona-Mentana’) alle frequenti frecciate su punti di vista diversi (disparità salariale, politica, o quando Mentana si schierò dalla parte dell’Ucraina di Zelensky), i due sono stati protagonisti di un avvincente ‘duello’ senza fine a distanza.

La vita privata e gli amori di Enrico Mentana: da Michela Rocco di Torrepadula a Francesca Fagnani

Enrico Mentana si è sposato nel 2002 con Michela Rocco di Torrepadula, discendente della famiglia nobile dei Rocco di Torrepadula, eletta Miss Italia nel 1987 e Miss Europa l’anno successivo. La coppia ha avuto due figli (Giulio e Vittoria, nati rispettivamente nel 2006 e nel 2007), ma il matrimonio è arrivato al capolinea nel 2013. Dopo di lei – com’è noto – il direttore del Tg La7 ha ritrovato l’amore al fianco di Francesca Fagnani, verso la quale Michela Rocco di Torrepadula si è più volte scagliata sui social definendola "sfasciafamiglie" e "arrampicatrice sociale". Prima di Michela Enrico Mentana ha avuto anche altri due figli: il primogenito Stefano, figlio di Fulvia Di Giulio, nato nel 1987 e che ha seguito le orme del padre e oggi è giornalista (con una grande passione e anche un passato in politica); Alice è nata dalla relazione con Letizia Lorenzini Delmilani e nel 2023 è diventata CEO di Open, il giornale fondato da

