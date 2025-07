Palinsesti Mediaset: la scelta su Alessandro Cattelan e scoppia il giallo Michelle Hunziker Importanti novità in arrivo nella rete di Pier Silvio Berlusconi: ecco qualche anticipazione di ciò che potremo vedere nella prossima stagione televisiva.

Manca ormai pochissimo all’ufficializzazione dei nuovi Palinsesti Mediaset, che verranno presentati alla Stampa proprio domani. Nel frattempo, però, non mancano certo le fughe di notizie e le prime anticipazioni su ciò che potremo vedere nella prossima stagione televisiva. Pier Silvio Berlusconi sembrerebbe infatti aver fatto un vero e proprio colpaccio portando nella rete del Biscione l’eclettico Alessandro Cattelan, mentre rimangono ancora forti dubbi sulla presenza di Michelle Hunziker: scopriamo qualcosa in più.

Alessandro Cattelan lascia la Rai e approda a Mediaset: cosa farà

Le prime indiscrezioni fornite da Affari Italiani riguardano Alessandro Cattelan che, dopo la sua mancata riconferma in casa Rai, avrebbe deciso di lasciare la rete ammiraglia per approdare ufficialmente a Mediaset. Ecco allora che, nella prossima stagione televisiva della rete del Biscione, al conduttore piemontese potrebbe essere affidato un programma in seconda serata con il consueto format del late show a cui ci ha abituati in altre reti.

Se da un lato dovremo dunque dire addio a Stasera c’è Cattelan e Nessuno da vicino è normale, dall’altro lato avremo probabilmente modo di vedere il giovane conduttore alle prese con un programma tutto nuovo sulla rete avversaria. Una vera e propria scommessa per Pier Silvio Berlusconi che, per la prossima stagione, sembrerebbe intenzionato a rendere ancora più ampia ed eterogenea la proposta televisiva.

Palinsesti Mediaset, scoppia il giallo Michelle Hunziker

Aspettando la presentazione dei Palinsesti Mediaset di domani, rimane per ora un grande dubbio su quelle che saranno le sorti televisive della bella e talentuosa Michelle Hunziker. Nelle ultime ore, infatti, hanno iniziato a circolare indiscrezioni secondo le quali Mediaset non avrebbe previsto per lei alcuna conduzione. Negli ultimi anni abbiamo visto Michelle alle redini di diversi programmi in prima serata, da Michelle Impossible a Io Canto Family fino all’Eurovision Song Contest 2025, mentre per il prossimo anno sarebbe prevista la sua presenza solo nella giuria di Io Canto Generation.

Indiscrezioni, fornite dal profilo X di La TV, che hanno subito destato forte preoccupazione nei tanti fan della conduttrice. A sollevare gli animi, e a lasciare uno spiraglio di speranza, sono però arrivare le parole del giornalista Giuseppe Candela, il quale ha smentito con decisione i rumors. A questo punto, l’unico modo per sapere esattamente quale sarà il futuro televisivo di Michelle Hunziker, e di Mediaset in generale, è attendere la presentazione ufficiale dei Palinsesti di domani, martedì 8 luglio 2025. Ancora un po’ di pazienza e finalmente scopriremo cosa ci riserverà la rete del Biscione per la stagione televisiva 2025-2026.

