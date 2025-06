Mediaset Infinity: addio Mastronardi, ma l'offerta streaming è impressionante Doppio gioco con Max Tortora ha riportato su Canale 5 milioni di telespettatori, che però potranno ancora godersi senza abbonamento questa lista di programmi

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Se sei tra quelli che accendono la tv d’estate e si ritrovano davanti a repliche su repliche, sintonizzatevi su Mediaset Infinity, dove c’è un intero mondo da scoprire. Non serve l’abbonamento, ti basta registrarti gratuitamente con una mail (QUI quella di Virgilio) o tramite social: pochi click e sei dentro. Dentro troverete vere e proprie chicche, soprattutto se sei un fan delle serie italiane più pop o se vuoi recuperare storie che ti sei perso durante l’anno.

Troverete Masantonio – Sezione Scomparsi, con Alessandro Preziosi, Rosy Abate, con una Giulia Michelini potentissima nel ruolo di questa donna dal passato criminale che cerca redenzione e Viola come il mare, con Francesca Chillemi e Can Yaman. Ma anche docu-reality come Casa a Prima Vista VIP, in cui personaggi come Giulia De Lellis si mettono alla prova tra case da sogno e scelte difficili. Scoprite tutti i nostri consigli nel Video! Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche