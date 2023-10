Verissimo, la guerra di Raz Degan e la malattia di Enrica Bonaccorti: le anticipazioni Tutte le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata settimanale del talk show di Silvia Toffanin, in programma oggi 15 ottobre su Canale 5

Nuova domenica, nuova puntata di Verissimo (15 ottobre), protagonista anche questo pomeriggio su Canale 5 con oltre due ore dedicate alle interviste e alle storie dei vip ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. Dopo l’appuntamento in onda ieri, che ha visto protagoniste – tra gli altri invitati – Sophie Codegoni ed Elisabetta Gregoraci, oggi la conduttrice del "Biscione" aprirà le porte del suo studio a nuove celebrità pronte a intrattenere i telespettatori coi loro racconti di vita. Ecco, nel dettaglio, le interviste in scaletta.

Ospiti Verissimo domenica 15 ottobre

Uno degli ospiti di punta della giornata sarà Raz Degan, che permetterà alla Toffanin di aprire una parentesi sul brutale attacco di Hamas a Israele che ha causato oltre 1.300 con circa 3.300 feriti. Cresciuto nel kibbutz Sde Nehemia, nel nord di Israele, dove tutt’ora vive suo padre, il vincitore dell’Isola dei famosi nel 2017 racconterà dei drammatici giorni vissuti dal paese e in particolare svelerà cos’è capitato alla sua famiglia.

Dopo la parentesi sulla tragica attualità israeliana, a Verissimo ci sarà spazio anche per argomenti più leggeri. Sugli sgabelli di fronte alla conduttrice si accomoderanno due dive assolute della musica italiana Iva Zanicchi e Orietta Berti: entrambe parteciperanno al programma Io Canto Generation; la prima sarà una delle capo-squadra, la seconda invece farà parte della giuria. E sempre tra i quattro giurati del nuovo talent show musicale di Canale 5, condotto da Gerry Scotti, sarà ospite Claudio Amendola.

Riflettori puntati, poi, su un’altra vip amatissima della tv italiana, Enrica Bonaccorti, che due settimane fa ha sorpreso e preoccupato i suoi fan svelando di aver subito un’operazione d’urgenza di 8 ore a cuore aperto. Per fortuna ora sta molto meglio e oggi ripercorrerà quei giorni drammatici nel corso dei quali – per sua stessa ammissione – ha rischiato di morire.

In chiusura di puntata, nello studio di Canale 5 arriverà una delle protagoniste di "Amici di Maria De Filippi", la storica prof. di danza Alessandra Celentano, protagonista di un intervista in tandem con l’amico Garrison.

Verissimo – domenica: orario, canale, streaming

La nuova puntata di Verissimo andrà in onda oggi – domenica 15 ottobre 2023 su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove sono disponibili in modalità on-demand tutte le vecchie puntate del programma. L’inizio del programma è fissato per le ore 16.30.

