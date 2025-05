Netflix ripesca Ornella Muti in una storia vera di umiliazioni e tradimenti Bandini e Maria, due italiani in terra straniera, resistono a umiliazioni e dolori per il bene dei figli ma è Arturo, un quattordicenne, a salvare la situazione

Ornella Muti, protagonista di molti film e fiction, approda su Netflix con una pellicola internazionale che forse in pochi ricordano: stiamo parlando di Aspetta primavera, Bandini, anche conosciuto come Le ragioni del cuore. Il film, uscito al cinema nell’ormai lontano 1989, è diretto dal regista belga Dominique Deruddere e tratto dal romanzo Wait Until Spring, Bandini, pubblicato nel 1938 e scritto da John Fante. Scopriamo qualcosa in più sul film targato Netflix con Ornella Muti, a partire dalla trama e dal ruolo dell’attrice.

Ornella Muti su Netflix: la trama e il suo ruolo nel film

La trama di Aspetta primavera, Bandini, ambientato nella cittadina di Rocklin, in Colorado, segue la storia di una famiglia italo-americana, puntando l’attenzione sui problemi economici, culturali e affettivi dei personaggi. Il protagonista è Svevo Bandini, interpretato da Joe Mantegna, un muratore di origine italiana che ha lasciato il suo Paese natio, l’Italia, per spostarsi negli Stati Uniti con la famiglia, nella speranza di andare incontro a un futuro migliore, a una nuova vita, un sogno che, soprattutto a causa della povertà, sembra sempre più difficile da raggiungere. Bandini ha una moglie di nome Maria (Ornella Muti), una donna che, per proteggere i loro tre figli, sopporta dolori e umiliazioni, aggrappandosi infine alla fede.

Quando, poi, i problemi economici cominciano a farsi largo perché l’uomo non ha lavoro sotto il periodo natalizio (a causa del rigido clima invernale del 1928), Svevo cade nei circoli viziosi dell’alcol e del gioco d’azzardo. Così facendo, le tensioni in famiglia crescono: le banche non gli concedono prestiti e il rapporto tra Svevo e Maria viene messo a dura prova, complice soprattutto l’infedeltà dell’uomo, che spesso manca da casa per trascorrere il suo tempo con Hildegarde, una donna ricca che lo attrae, lo riempie di regali e ha conosciuto grazie a un suo connazionale, Rocco, poiché quest’ultimo gli ha ceduto un lavoro a lui commissionato. Nel frattempo, a casa di Maria – ora sola e disperata -, arriva anche la nonna materna, Donna Toscana, e la situazione si complica: lei non vede di buon occhio il marito della figlia e infatti le rinfaccia ogni volta l’errore che ha commesso sposandolo.

In tutto questo, non mancano le inquietudini adolescenziali di Arturo (uno dei figli della coppia), quattordicenne diviso tra un amore non ricambiato per la compagna di classe Rosa, la passione per il baseball e la ricerca di risposte, mentre prova a integrarsi nella società statunitense. Quest’ultimo, nonostante sia un ragazzino, riesce a far tornare tutto alla normalità, andando direttamente dalla signora Hildegarde, che poi lascia libero Svevo perché comprende, grazie ad Arturo, che il suo interesse nei confronti di Bandini è solo un capriccio. La storia di Aspetta primavera, Bandini si conclude con il lieto fine: il padre torna a casa.

Il cast del film

Diretto da Dominique Deruddere, il film Aspetta primavera, Bandini è interpretato da Joe Mantegna (Svevo), Ornella Muti (Maria) e Michael Bacall (Arturo). Oltre ai protagonisti della produzione internazionale, il cast include Faye Dunaway (Hildegarde, la donna che trattiene Bandini fuori casa con numerosi regali), Daniel Wilson (August, figlio di Maria e Svevo), Alex Vincent (Federico, altro figlio della coppia) e Renata Vanni (Donna Toscana), tra gli altri.

