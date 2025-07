Solo Leveling diventa realtà: Netflix punta sul super-idolo Byeon Woo-seok per la serie live-action del decennio Netflix trasforma il fenomeno coreano Solo Leveling in una serie live-action con Byeon Woo-seok. Azione, mistero e grandi poteri rivoluzioneranno il fantasy.

Si sa, gli anime appassionano milioni di persone, soprattutto quelli avvincenti con una storia intensa e forte. Nel corso di questi anni, molti anime hanno ottenuto un grande successo internazionale, e tra questi, c’è anche Solo Leveling, tratto dalla web novel di Chugong e dal manhwa pubblicato in Italia da Star Comics. Sony ha annunciato che le prime due stagioni dell’anime sono le più viste di sempre su Crunchyroll (davvero incredibile, non trovate?). Inoltre, Netflix, di recente, ha confermato la produzione di una serie live-action di Solo Leveling, con Byeon Woo-seok nel ruolo del protagonista Jin-Wo. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Solo Leveling, Netflix al lavoro su una serie live-action: cosa sappiamo

Stando a una notizia emersa nelle scorse ore, Netflix ha intenzione di sviluppare una serie live-action di Solo Leveling, con protagonista Byeon Woo-seok, il quale ricoprirà il ruolo di Sung Jinwoo. La serie è tratta dal webtoon di KakaoPage, che ha totalizzato in totale 14,3 miliardi di visualizzazioni e, ad oggi, rimane il più popolare della piattaforma. Nato come web novel di Chugong nel 2016, è stato adattato in webtoon nel 2018 da h-goon con le illustrazioni di Dubu. Un successo straordinario, tanto che l’adattamento anime ha vinto ben nove premi ai Crunchyroll Anime Awards 2025, incluso Anime dell’Anno. La serie sarà diretta da Lee Hae-jun e Kim Byung-seo, prodotta da Netflix, Kakao Entertainment e Sanai Pictures. Inoltre, J Balvin farà il suo debutto nel doppiaggio anime nella seconda stagione animata di Solo Leveling.

Di cosa parla Solo Leveling?: La trama dell’anime

La trama segue Jinwoo, un cacciatore di grado E che acquisisce poteri straordinari dopo un’esperienza di quasi morte, diventando il difensore dell’umanità contro minacce soprannaturali.

Perché Solo Leveling piace così tanto?: Scatta la ‘rivalità’ con One Piece

Se l’anime Solo Leveling piace e ha riscosso un successo incredibile, ci saranno dei motivi. Partiamo dal presupposto che è sciocco fare dei confronti tra anime: Solo Leveling ha una propria storia e dei propri personaggi. Una storia completamente diversa, per esempio, da quella di One Piece. Il primo parla di cacciatori di mostri, in particolare di Sung Jinwoo, (‘hunter’) quindi, è un fantasy d’azione, o meglio, un dark fantasy. Il secondo è incentrato su Monkey D. Luffy ed è un’avventura piratesca, mista a un pizzico di commedia. Anche le ambientazioni e gli obiettivi che i protagonisti perseguono sono completamente diversi, quindi ci chiediamo: per quale motivo dobbiamo paragonare i due anime? Su quale criterio in molti definiscono l’uno ‘migliore’ dell’altro? Solo sulle semplici recensioni? La rivalità che si crea in questi casi è davvero scioccante, sotto certi aspetti. Cerchiamo di ragionare con la nostra testa, di non lasciarci condizionare dalle ‘dicerie’ e godiamoci solo la visione di queste avventure.

