L'esorcista del Papa: il film con Russell Crowe sta per lasciare Netflix: l'inquietante storia vera di padre Amorth Russell Crowe non è solo Il Gladiatore ma si è cimentato anche nell'horror con L'Esorcista del Papa, film ispirato alla storia vera di padre Amorth

CONDIVIDI

Tutti lo conoscono come l’iconico Gladiatore di Roma, ma Russell Crowe ha recentemente stravolto la sua carriera, esordendo anche nel mondo dell’horror. È stato infatti protagonista del film L’Esorcista del Papa, pellicola in realtà basata su una storia vera. Crowe, nel film, interpreta infatti padre Gabriele Amorth, noto esorcista della Chiesa Cattolica, che in questi anni è stato raccontato in documentari e libri.

Chi è padre Amorth, a cui è ispirato il film L’esorcista del Papa

Nato a Modena il 1° maggio 1925, padre Amorth è una figura molto nota e di lustro della Chiesa, che ha introdotto idee tanto innovativa quanto, nel tempo, poi discusse. Il suo operato viene ufficialmente riconosciuto nel 1985, quando è nominato esorcista dal Cardinale Ugo Poretti. Da quel momento in poi ha inizio per lui una vera e propria battaglia contro il male: basti pensare che, durante gli anni del suo operato, ha eseguito oltre un migliaio di esorcismi. Una storia, questa, che ha ispirato, come detto, vari libri dai quali sono stati poi tratti anche dei film, più o meno fedeli alle gesta dell’uomo di chiesa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra questi c’è anche L’esorcista del Papa, pellicola uscita al cinema nel 2023, che vanta la regia di Julius Avery e la presenza di Russell Crowe nei panni del protagonista. La trama del film si concentra su un terrificante caso di possessione di un ragazzo spagnolo e su una cospirazione nascosta all’interno del Vaticano. Crowe non è l’unico elemento del cast degno di nota: nel film recitano Daniel Zovatto, che interpreta Padre Esquibel, il giovane sacerdote che assiste Amorth; c’è inoltre Alexandra Essoe, nei panni della madre coinvolta nella possessione. Ma c’è anche un importante pezzo d’Italia: recita nel film Franco Nero, che veste i panni di un Papa alternativo, personaggio ispirato a Giovanni Paolo II. Va sottolineato che il film ha ricevuto elogi ma anche un po’ di critiche, ma ha soprattutto messo in evidenza una performance inedita del protagonista.

Dove vedere il film in streaming

Per chi volesse immergersi in questo racconto horror, che si basa sulle gesta di padre Amorth, il film è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. Tuttavia, la pellicola sarà disponibile ancora per pochi giorni: la scadenza è infatti fissata per il 12 Luglio 2025. Dopo di allora, il film sarà eliminato dal catalogo Netflix.

Potrebbe interessarti anche