The Old Guard 2, il ritorno di Charlize Theron e gli Immortali su Netflix per una missione fatale The Old Guard 2, con Charlize Theron, arriva finalmente su Netflix: data d'uscita, trama del film sequel, cast e dove eravamo rimasti

Charlize Theron è pronta a fare il suo ritorno su Netflix con The Old Guard 2, l’atteso film sequel che fa il suo esordio sulla piattaforma streaming mercoledì 2 luglio. Un’attesa che è d’altronde giustificata dal fatto che sono trascorsi ben cinque anni dalla prima pellicola, che ha visto Theron nei panni di una guerriera immortale, dalle abilità incredibili, a capo di un gruppo di mercenari. Ma dove siamo rimasti? Cos’è accaduto nel primo film e cosa ci attende nel secondo?

The Old Guard, cos’è successo nel primo film?

Basato sul fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernández, The Old Guard ha come protagonisti un gruppo di mercenari immortali che combattono per l’umanità. Sono infatti assoldati per compiere alcune missioni molto pericolose e a rischio di salvataggio di vite umane, ed è proprio durante una di queste missioni che Andy (Theron) e il suo gruppo finiscono in una trappola e uccisi. Chi li ha massacrati non sa che si tratta di guerrieri immortali, e infatti poco dopo tutti e quattro risorgono ma vengono inconsapevolmente ripresi da telecamere che svelano al loro nemico la loro immortalità.

La loro esistenza è così minacciata da un CEO farmaceutico che vuole sfruttare i loro poteri. Mentre reclutano la nuova immortale Nile (KiKi Layne), il gruppo deve affrontare non solo la rivelazione che Andy sta perdendo la sua immortalità ma anche il tradimento di uno di loro, Booker (Matthias Schoenaerts). Il finale regala molti colpo di scena, tra cui il ritorno inaspettato di Quynh, seconda tra gli immortali dopo Andy. Che impatto avrà questo ritorno nel sequel?

Dove vedere in streaming e quando esce The Old Guard 2 e la trama del film sequel

Della trama di The Old Guard 2 sappiamo che Andy e la sua squadra di guerrieri immortali tornano all’azione: c’è, infatti, un nuovo e pericolosissimo nemico che mina la loro esistenza e quella di persone innocenti. Dopo l’uscita di Booker dal gruppo (perché esiliato), è Nile a prendere il suo posto. Nel gruppo c’è anche il ritorno di Marwan Kenzari nel ruolo di Joe (Yusuf Al-Kaysani) e Luca Marinelli nel ruolo di Nicky (Niccolò di Genova). Riusciranno ad uscirne tutti indenni?

Come il suo predecessore, The Old Guard 2 sarà disponibile in esclusiva su Netflix, ma quando esce il film? La pellicola sarà disponibile dal 2 luglio. A partire dalla data di uscita, il film potrà essere visto da tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming, su qualsiasi dispositivo compatibile (smart TV, smartphone, tablet, computer, console da gioco). Basterà accedere al proprio account Netflix e cercare il titolo per immergersi nelle nuove vicende degli immortali.

