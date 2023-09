Oriana entra al Gran Hermano con l’ex GF Terlizzi. È già caos: "Qui non ci sto" Il reality spagnolo per la bella venezuelana è iniziato con il botto: la Marzoli è stata subito vittima di uno scherzo e protagonista di una gaffe. Vediamolo.

Il Gran Hermano, edizione spagnola del nostrano Grande Fratello, è appena iniziato, ma già si parla in particolare di una concorrente che di certo non passa inosservata: Oriana Marzoli, conosciuta in Italia proprio per la sua partecipazione all’ultima edizione del GF Vip. Oriana è entrata nella casa spagnola proprio ieri sera e la serata è partita con il botto tra scherzi e gaffe. Ecco cosa è successo.

Gran Hermano, Oriana minaccia di abbandonare subito

Come iniziare al meglio la partecipazione in un reality? Ovviamente con uno scherzo su misura. Ed è esattamente ciò che hanno fatto gli autori del Gran Hermano quando Oriana Marzoli è entrata nella casa. Al posto della consueta porta rossa, il programma spagnolo accoglie i concorrenti in un ascensore che li porta in casa. Al suo arrivo, però, Oriana è stata portata dall’ascensore direttamente in una grotta senza servizi igienici e piena di insetti.

Lo sgomento della venezuelana è apparso subito molto palese e anche a parole lo ha fatto intendere molto bene. "Non avrei mai pensato di finire in questa casa a tema preistoria. […] Sembra che me lo fate apposta perché sapete che me la cavo male con la natura. Sei vip vivranno qui nella caverna? No, no, no aspetta. Amore ma non è giusto – ha esclamato la Marzoli non apprezzando per nulla la sistemazione – Non c’è il bagno? Ok te lo giuro che piango. Amore ma cos’è questa storia? Volevo fare un gioco normale e non così. Voglio vivere in condizioni normali e umane. […] Io qui non ci sto. Cosa c’è qui sotto? Degli insetti? Ma no! Ma che noia, non voglio fare questo gioco così, ma cosa sono queste cose? Vi ringrazio tanto, mi presto sempre al gioco, ma qui non posso starci. Queste condizioni non sono giuste, qui non possiamo restare". Uno scherzo indubbiamente riuscito.

Tra Oriana Marzoli e Michael Terlizzi niente in sospeso: la gaffe del Gran Hermano

Ma ancora non è tutto perché, in realtà, ancora prima di Oriana, il primo concorrente a entrare nella casa è stato un altro volto noto al pubblico italiano: Michael Terlizzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il Gran Hermano ha quindi cercato di presentare Oriana e Michael come conoscenti con "un conto in sospeso", dato che i due si erano già conosciuti nel 2020 durante l’edizione spagnola di Uomini e Donne.

Gli autori hanno pensato a tutto facendo incontrare i due da soli, in una parte distaccata della casa, probabilmente sperando di tirarne fuori immediatamente gli attriti. Peccato che, una volta uno davanti all’altro, Oriana non abbia nemmeno riconosciuto Terlizzi presentandosi nuovamente. Successivamente è stato propri Michael ha ricordarle che in realtà si erano già conosciuti, e che lui aveva partecipato al GF Vip proprio nella stessa edizione dell’attuale fidanzato di Oriana, Daniele Dal Moro.

Insomma, altro che "conti in sospeso", tra i due non sembra esserci affatto la ruggine tanto decantata dal Gran Hermano che pare proprio essere partito con una grande gaffe. E chissà, magari Oriana e Michael potranno anche instaurare un ottimo rapporto di amicizia proprio all’interno del reality.

