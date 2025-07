Ballard su Prime Video: il mondo di Bosch continua con una nuova protagonista: la corruzione al centro della serie È in arrivo su Prime Video la serie Ballard, spin-off di Bosh L'eredità, che continua la storia con una nuova protagonista: la detective Renée Ballard

Il mondo di Harry Bosch, rappresentato su Prime Video con la serie Bosch: L’eredità, è destinato ad ampliarsi con uno spin-off. A soli pochi mesi dalla fine della serie, la piattaforma streaming punta ancora su questa produzione, stavolta però spostando l’attenzione sulla detective omicidi Renée Ballard, che prende così il comando dello spin-off dal titolo Ballard. Incaricata di dirigere la nuova, seppur gravemente sottofinanziata e sottovalutata, divisione cold case del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, Ballard apporta una nuova prospettiva alle indagini a lungo trascurate.

Maggie Q torna protagonista nella serie Ballard: trama e quanti episodi

Conosciuta per la compassione, la sensibilità e la fermezza che mette in ogni caso su cui lavora, la Ballard interpretata da Maggie Q è una protagonista avvincente che prosegue senza soluzione di continuità l’eredità dell’universo di Bosch. I dieci episodi della nuova serie arriveranno il 9 luglio e saranno visibili in streaming su Prime Video. Guidata dagli showrunner Kendall Sherwood e Michael Alaimo, la storia dello spin-off riprende subito dopo il finale della serie principale, andato in onda ad aprile.

All’inizio della serie Ballard, la protagonista si trova esiliata nella Valley (la regione della San Fernando Valley di Los Angeles) ed è a capo della neonata Open/Unsolved Unit, la divisione casi irrisolti in gran parte dimenticata del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Con una squadra ridotta di volontari e un supporto minimo, la protagonista è determinata a sfruttare al meglio ciò che ha, perseguendo la giustizia per i casi che il dipartimento ha ignorato o, peggio, intenzionalmente insabbiato.

Il cast della serie

Introdotta nel finale della terza stagione di Bosch: L’Eredità come detective tenace e determinata, Maggie Q torna ad interpretare il ruolo della detective Renée Ballard, che dirige la divisione dei casi irrisolti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Il personaggio è anche una figura ricorrente nei romanzi di Michael Connelly, tra cui Le ore più buie, La stella del deserto e L’Attesa. Oltre a Maggie Q, il cast include Courtney Taylor nei panni di Samira Parker, la collega di Ballard che torna in polizia su sua richiesta.

Nella serie appare anche Michael Mosley nei panni di Ted Rawls, un ufficiale di riserva "che è stato assegnato con riluttanza a casi irrisolti per tenere d’occhio Ballard." Inoltre troviamo Rebecca Campo nei panni di Colleen Hatteras e Vittoria Moroles nel personaggio di Martina Castro. Completano il cast Amy Hill nel ruolo di nonna Tutu, Ettore Hugo come Capitano Berchem, Noah Fagiolo e Jake Pearlman.

