Doc, Amy spezza il cuore a Jake nel finale aperto della serie. Il bacio (con l'ex) fa impazzire i social: "Di cosa parliamo" Nella puntata finale di Doc accade un finimondo tra baci, delusioni e catastrofi di cuori, ma nulla è ancora del tutto definito: cosa è successo e le reazioni

L’ultima puntata della serie TV americana Doc, ispirata alla fiction Rai Doc – Nelle tue mani e andata in onda martedì 17 giugno 2025 su Rai Uno, ha creato molto malcontento nel pubblico a casa per via del finale della prima stagione, che lascia in sospeso diverse dinamiche importanti, tra le quali il rapporto tra la protagonista Amy e Jake, che è sempre presente per lei ma è rimasto deluso da un bacio tra la dottoressa e Michael, l’ex marito. Questa non è stata l’unica dimostrazione d’interesse tra questi ultimi, perché nel corso della serata abbiamo visto anche un primo bacio davanti all’ascensore. Scopriamo cosa pensano gli utenti sui social dopo aver visto il finale della prima stagione del "Doc americano", come più volte si è letto online.

Doc, il finale della serie americana delude i fan: perché

Come vi abbiamo accennato, l’ultima puntata di Doc ha regalato forti emozioni ai telespettatori che aspettavano con ansia il finale di stagione, anche se qualche utente sui social ha apprezzato poco come è stato chiuso il sipario dello show. Ma andiamo per gradi. Perché prima di scoprire il destino delle coppie, che poi in realtà non è ancora così chiaro, perché Amy, nell’ultima scena, ha detto a Michael "dobbiamo parlare", c’è stato un altro momento che ha ‘fatto saltare dalla sedia‘ – lo ha ammesso una persona sui social – i telespettatori.

Parliamo di un bacio romantico dato davanti all’ascensore in un momento assai difficile per la protagonista, tanto che un utente su ‘X’ ha scritto il suo pensiero sul riavvicinamento: "Comunque per me è il fatto che Amy si sia lasciata andare solo con lui e che Michael si sia accorto che stava male appena l’ha vista". Altre persone hanno apprezzato la scena (e anche alcune successive, come quella in cui lui la difende, che divide i social): "In ogni loro versione, in ogni universo possibile, in ogni linea temporale (vicino alla scritta c’è un cuoricino e sotto le immagini del loro bacio e di quello dei protagonisti della fiction italiana che si baciano, ndr)", "Michael che difende Amy e io torno ad Agnese che disse ad Andrea (Luca Argentero, ndr) ‘eri cambiato ma eri sempre tu’", "Michael che difende pure la Amy del passato è proprio sotto un treno, recuperatelo", "No scusate Amy lo ha baciato di nuovo E IO HO DOVUTO VEDERE LA FACCIA DI JAKE????".

Doc, il finale di stagione divide i fan

Al termine della puntata finale, proprio quando sembrava non poter accadere più nulla, Jake ha deciso di tornare in ospedale per cercare Amy, ma l’ha trovata in dolce compagnia del suo ex marito: in lontananza si è visto un secondo bacio tra i due, un evento che ha gettato Jake nello sconforto più totale, ed è il suo sguardo a dire davvero tutto. Poco prima del momento clou dell’episodio, lo ricordiamo, Amy ha detto all’ex marito "dobbiamo parlare" , dichiarazione alla quale Michael ha risposto "dovremmo" prima di vederli avvicinarsi l’uno all’altra per baciarsi.

Questo finale ha scioccato molti utenti su X: "Amy totalmente sconnessa ormai", "Ho sentito il suo cuore (di Jake, ndr) fare crac", "Non questo finale", "Ma io come minimo nella seconda stagione devo ritrovarmeli insieme dopo un finale del genere. Ma di che stiamo parlando".

