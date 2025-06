Dopo Elite arriva la serie Olympo, dove le Olimpiadi sono sesso e ferocia Tutto su Olympo, la nuova serie TV di Netflix sulla scalata alle Olimpiadi

Debutta oggi su Netflix Olympo, nuova serie TV che promette di portare gli spettatori dietro le quinte del mondo fortemente competitivo e spesso brutale della ginnastica artistica d’élite. Un nuovo teen drama, che allo sport mescola dinamiche amorose ma anche competizione alle stelle e fortissime rivalità, strizzando l’occhio alla serie TV Elite.

Sport, rivalità feroci e amori: la trama di Olympo, la serie tv disponibile su Netflix

Quanto si è disposti a sacrificare per il successo e per avere un posto nell’Olimpo? È questa la domanda alla base della nuova serie TV di Netflix, prodotto spagnolo che ci porta all’interno del Centro de Alto Rendimiento Pirineos, dove si allenano i giovani sportivi più promettenti del paese. L’obiettivo? La scalata verso il successo, rappresentato dalla partecipazione alle Olimpiadi. È in questo contesto che arriva Zoe Moral, promettente atleta ma dall’indole ribelle, che fa subito i conti con un ambiente che è ben diverso da ciò che si aspettava. Nonostante inizialmente appaiano tutti gentili e accoglienti, Zoe scoprirà un mondo altamente competitivo, dove quasi tutto è concesso per arrivare alla meta.

In questo ambiente si snoda anche la storia di Amaia Olaberria, capitano della squadra nazionale di nuoto artistico, che insieme al giocatore di rugby Cristian Delavalle forma la coppia d’oro dell’istituto. La vita perfetta e di successo di Amaia viene però messa in crisi quando l’amica, Núria Bórges, supera inaspettatamente il suo record. Com’è riuscita a farlo senza metterci il suo stesso impegno? Cosa sta accadendo davvero tra gli atleti? Da qui si snodano le vicende dei vari protagonisti della serie Netflix.

Un mix di temi delicati e situazioni tossiche

Olympo è una serie che porta a galla i sacrifici personali che queste ragazze devono affrontare, le rivalità feroci tra compagne di squadra, le pressioni psicologiche imposte da allenatori esigenti e genitori ambiziosi, e i segreti oscuri che spesso si celano dietro l’immagine patinata dello sport d’élite. Non mancano, insomma, situazioni tossiche e tematiche delicate negli otto episodi che compongono la serie.

