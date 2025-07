Netflix lancia una nuova serie con Cristiana Capotondi per chi ha amato Mare Fuori Si chiama La Scuola e tratterà di alcuni cadetti della prestigiosa accademia militare della Nunziatella, tra ambizione, coraggio e sacrificio

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Dai creatori di Mare Fuori arriva su Netflix una nuova serie, La Scuola. Prodotta da Picomedia e diretta da Ivan Silvestrini, già dietro la cinepresa per le ultime stagioni del drama ambientato nel carcere minorile di Napoli, ha visto le riprese iniziare a marzo di quest’anno. A fare da sfondo, alcune delle location più suggestive del capoluogo campano. Nel cast, oltre ai già confermati nomi di Massimiliano Gallo e Irene Maiorino, si aggiungono per La Scuola di Netflix Cristiana Capotondi e il cantautore e attore Raiz, al secolo Gennaro Della Volpe. Il team creativo è legato alla Rai, ma la scelta di distribuire la serie su Netflix è dettata dalla volontà di raggiungere un pubblico più ampio, puntando anche agli spettatori internazionali appassionati a Mare Fuori.

Di cosa parla la trama de La Scuola con Cristiana Capotondi su Netflix?

Otto adolescenti tra i 14 e i 17 anni sono ammessi alla Nunziatella, una delle più prestigiose e antiche accademie militari d’Europa. Ambientata negli anni Novanta, la serie mescola emozioni, amicizie, rivalità e sogni in un contesto di disciplina militare, studio rigoroso e prove fisiche. Troviamo Salvo, napoletano in cerca di riscatto; Camilla, sportiva e aspirante influencer, Vincenzo, sensibile e quindi forse fuori posto; Diego e Rachele, uniti dalla passione per la scherma; Max, dal temperamento ribelle; Adele, che viene dal Nord e vuole imporsi; Paola, napoletana borghese in fuga dal suo mondo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una visione inedita di Napoli

Non è solo il cast, mix tra attori affermati e giovani promesse in rampa di lancio, ad attrarre, ma anche la differente versione di Napoli che viene mostrata. Siamo lontani dal degrado e dalla criminalità che spesso vengono raccontate: al centro della vicenda abbiamo ambizione, rigore e speranza. Le riprese si stanno svolgendo tra Piazza Dante, via Salvator Rosa, vico Lungo Pontecorvo, Portici, e ovviamente l’area monumentale della Nunziatella, con la chiesa della SS. Annunziata.

Potrebbe interessarti anche