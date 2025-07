Taylor Vs Serrano 3: l'atteso match di boxe al femminile approda su Netflix: quando vederlo in diretta mondiale Katie Taylor contro Amanda Serrano sarà il momento clou del primo evento di boxe tutto al femminile al Madison Square Garden

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Katie Taylor e Amanda Serrano, due delle più grandi star della boxe, sono da tempo coinvolte in una rivalità che ha attirato l’attenzione dei fan in tutto il mondo. Un dualismo senza precedenti nella boxe femminile, con le due impegnate in un match venerdì 11 luglio al Madison Square Garden di New York. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix in tutto il mondo: scopriamo come vedere Taylor vs Serrano 3 in streaming e quando.

L’atto numero 3 del duello tra Katie Taylor e Amanda Serrano in streaming su Netflix

Questo sarà il terzo incontro tra Katie Taylor, 39enne pugile irlandese (24-1 di record, con 6 KO), e Amanda Serrano, 36enne pugile portoricana (47-3 di record, con 1 pareggio e 31 KO). Taylor si è portata a casa entrambi i precedenti, nel 2022 e nel 2024, ma si è trattato in tutti e due i casi di incontri chiusi con un distacco minimo e decretati dai giudici, anch’essi piuttosto divisi. L’ultimo ha avuto anche un pesante strascico di polemiche, legate alle frequenti "testate" date dalla Taylor all’avversaria, procurandole anche un vistoso taglio a una palpebra. Per l’irlandese è arrivata solo una penalità, tra lo sconcerto generale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Se nel 2024 il match tra le due era solo un contorno del più atteso e pubblicizzato incontro tra Logan Paul e Mike Tyson, il Taylor vs Serrano 3 sarà il piatto principale di un evento di boxe tutto al femminile, il primo nella cornice del Madison Square Garden.

Dove e quando guardare Taylor vs Serrano 3 su Netflix

Il combattimento si svolgerà venerdì 11 luglio a New York. Ciò significa che, nell’ora europea, sarà molto presto all’alba di sabato 12. Sono in programma 8 incontri di antipasto. Si prevede che l’incontro tra Taylor e Serrano si svolgerà intorno alle 4.30 CEST. Taylor vs Serrano 3 sarà trasmesso in diretta mondiale in streaming su Netflix, ma non è chiaro per quanto rimarrà disponibile in catalogo.

Ugualmente, l’incontro tra Logan Paul e Mike Tyson è disponibile on demand sul portale di streaming.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche