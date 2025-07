Famiglia ma non troppo su Netflix, Brasile e Argentina si scontrano in una commedia che diventa 'incubo' Rivalità nazionale, gelosia e tanti equivoci nella nuova commedia originale Netflix in cui un padre brasiliano deve conoscere i suoceri argentini

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Tra Brasile e Argentina, si sa, sono rivali. Uno "scontro" nato ai tempi della lotta per il controllo della Plata e poi traslato su lidi ben più pacifici, come quelli calcistici. Una brace che, però, col tempo non si è mai del tutto spenta e che è rimasta sopita, parzialmente sepolta dalla cenere. Su queste premesse si basa la nuova commedia familiare di Netflix diretta da Felipe Joffily, Famiglia, ma non troppo, in arrivo nel catalogo dal 18 luglio. Una commedia che si basa sugli equivoci e, appunto, sul senso di rivalità tra i due Paesi, ma che ci mostra come, in fondo, siamo tutti simili nonostante tutto.

La trama di Famiglia, ma non troppo di Netflix

Otavio (Leandro Hassum) riceve la notizia del fidanzamento della figlia Mariana (Julia Svacinna) con un ragazzo argentino. Una notizia che l’uomo accoglie con ben poca gioia. E ancora meno è quella che prova quando scopre che i futuri suoceri hanno invitato tutti a passare qualche giorno di vacanza a Bariloche per conoscersi. Quella che doveva essere una tranquilla esperienza tra le nevi della località turistica argentina, però, si trasforma presto in un incubo per via della gelosia e dell’impulsività di Otavio. Il viaggio diventa quindi il palcoscenico di una rivalità transnazionale, con l’uomo che dovrà fare ammenda per i propri errori e cercare di riconquistare Mariana dopo aver quasi mandato tutto a monte.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dove vedere Famiglia, ma non troppo

La commedia di Felipe Joffily, scritta da Leandro Soares e interpretata da Leandro Hassum, Simon Hempe, Julia Svacinna, Gabriel Goity e Karina Ramil entrerà nel catalogo di Netflix a partire dal 18 luglio 2025.

Guida TV

La Omicidi Rai Premium 23:15

Potrebbe interessarti anche